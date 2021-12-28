الجولة 11.. «نفد رصيدكم»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاءت الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، بمثابة رسالة بـ«نفاد رصيد» عدد كبير من اللاعبين الأجانب لدى أنديتهم وجماهيرها، بعدما فشلوا في صناعة الفارق طوال الدور الأول للمسابقة، والمتبقي منه جولتان فقط، وستكون جولته الأخيرة بعد فتح باب القيد الشتوي بثلاثة أيام، ما يعني أن الأندية بالفعل اتخذت قرارها بالنسبة للاعبيها الأجانب والمقيمين سواء بتجديد الثقة أو بالتغيير.

تغييرات محتملة

وعلى الرغم من أن العين عزز صدارته في الجولة الأخيرة بوصوله إلى 27 نقطة، بفوز كبير على ضيفه النصر 3 - 1، إلا أن «الزعيم» يحتاج إلى مدافع بديل للتونسي ياسين مرياح، والذي تأكد نهاية مشواره مع العين هذا الموسم، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العرب الأخيرة، وفي المقابل، يتطلع «العميد» إلى استعادة ثقة جماهيره، بعد تراجعه إلى المركز السادس بـ17 نقطة، ويتوقع أن يكون هناك تغيير على صعيد لاعبيه الأجانب أو المقيمين.

وهناك شبه استقرار على أجانب الوحدة الذين يقدمون مستويات جيدة، بصرف النظر عن خسارة الفريق أمام مضيفه اتحاد كلباء 1 - 2، وتوقف رصيده عند 20 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بينما تتجه بوصلة التغيير في اتحاد كلباء نحو المجري رولاند فارجا، للمزيد من تحسين مستويات ونتائج الفريق الذي يحتل المركز السابع حالياً برصيد 15 نقطة.

قرار

ورغم فوز شباب الأهلي على الظفرة 1 - 0، واحتفاظه بالمركز الثالث برصيد 20 نقطة، إلا أن «الفرسان»، اتخذوا قرارهم بالفعل وتعاقدوا مع النرويجي أولسن، وأعادوا الأرجنتيني كارتابيا، لإصلاح المنظومة الهجومية التي تعاني منذ بداية الموسم بسبب الإصابات غير المتوقعة، وتبدو مؤشرات مغادرة القائمة أقرب للبرازيلي كارلوس أدواردو، والأوزبكي عزيز غانييف، فيما يحتاج الظفرة إلى تدعيم قوي على صعيد اللاعبين الأجانب، لتدارك موقفه الخطر باحتلاله للمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

وأكمل الشارقة أضلاع المربع الذهبي بوصوله إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بفوزه على ضيفه بني ياس 3 - 0، ورغم النتائج الجيدة التي يحققها الفريق بقيادة المدرب الروماني كوزمين، إلا أن الفريق يحتاج إلى بديل للكونغولي بن مالانغو، والذي تعرض مؤخراً للإصابة، ولم يعرف تحديداً موعداً لعودته، وفي المقابل، يحتاج بني ياس، إلى دعم كبير على صعيد اللاعبين الأجانب، للإنقاذ مع استقرار الفريق في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

تغييرات طفيفة

حقق الجزيرة فوزاً كبيراً على خورفكان 4 - 0، ليحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة، ويبدو الفريق مستقراً على صعيد لاعبيه الأجانب والمقيمين، وكذلك حال خورفكان، والذي يقدم مستويات جيدة، ويحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وإن حدثت تغييرات، ستكون طفيفة، وعلى صعيد اللاعبين المقيمين.

ولا يحتاج عجمان كذلك إلى تغيير على صعيد الأجانب أو المقيمين، ويقدم «البرتقالي» مستويات ونتائج جيدة، بصرف النظر عن تعادله السلبي مع ضيفه الوصل، واحتلاله للمركز الثامن برصيد 15 نقطة، بينما يحتاج الوصل إلى تغيير لاعبين أجنبيين على الأقل، لتحسين وضعية الفريق الذي يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

وأخيراً، اقترب العروبة من الخروج من المركز الثالث عشر قبل الأخير، بعد فوزه الأول هذا الموسم، والذي جاء على حساب الإمارات 4 - 2، ووصوله إلى 7 نقاط، بينما لا يزال يعاني الإمارات بوجوده في المركز الرابع عشر الأخير بنقطة واحدة، والتغييرات واردة بشكل كبير في كلا الفريقين، خاصة وأن الدور الثاني للدوري، يكون عادة أكثر صعوبة وقوة.

صفقات متوقعة

وتوقع المدرب المصري أيمن الرمادي، أن تشهد فترة القيد الشتوي، عدداً كبيراً من صفقات اللاعبين، خاصة على صعيد الأجانب، على ضوء المستويات والنتائج، والصراع الدائر حالياً بين فرق الدوري، وشدد على أن هناك أندية تحتاج إلى دعم شبه شامل، خاصة التي تصارع على الهروب من الهبوط، وأخرى مضطرة إلى إتمام صفقات جديدة، لسد ثغرات في الصفوف أو لتعويض لاعبين مصابين.

وأوضح أن الدور الثاني من الدوري، دائماً ما يكون قوياً، ويشهد قتالاً على النقاط سواء بين أندية القمة العين وشباب الأهلي على سبيل المثال، أو أندية المراكز المتأخرة الساعية للهروب من الهبوط، مثل العروبة والإمارات، إضافة إلى الوصل الذي يحتاج بدوره دعماً مهماً على صعيد الأجانب، فيما النصر يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين الأجانب، ولكنه يحتاج إلى آلية لعب يستفيد من خلالها بما لديه من لاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز