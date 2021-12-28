عمر آل علي يتألق في إدارة قمة الزعيم والعميد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحق الحكم الدولي عمر آل علي نجومية الجولة الحادية عشرة لدوري «أدنوك للمحترفين»، بعد أن تألق في إدارة قمة الزعيم العيناوي والعميد النصراوي بقراراته الجريئة الصحيحة، رغم صعوبة اللقاء، حيث احتسب ركلة جزاء صحيحة للعين، أهدرها اللاعب سفيان رحيمي، ولم ينساق لقرار خطأ من حكم الفيديو باحتساب ركلة جزاء أخرى للعين، لأن المخالفة كانت لصالح لاعب النصر، ووفق في احتساب هدف النصر الوحيد، وطرد اللاعب مهدي عبيد للعب العنيف.

وعلى الرغم من توقف مسابقة الدوري لمدة شهر كامل إلا أن أداء قضاة الملاعب لم يتأثر سلباً بهذا التوقف، حيث ظهر الأغلبية منهم بمستوى طيب، وأسهموا في إنجاح الجولة، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في سير ونتائج المباريات، وهذا يحسب للإدارة الفنية للجنة قضاة الملاعب.

حالات تحكيمية

*إلغاء هدف للوصل في مرمى عجمان قرار صحيح من الحكم المساعد و«الفار».

*وفق الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء لعجمان على الرغم من وجود حالتي اشتباه في مخالفة في لعبة واحدة.

*طالب شباب الأهلي بركلة جزاء لعرقلة دا سيلفا داخل منطقة الجزاء ولكن اللعبة لا ترتقي لركلة جزاء.

*احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للعروبة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

* قرار صحيح بطرد لاعب الإمارات أحمد عيسى.

*وفق الحكم في احتساب هدف الجزيرة الثاني ولم يكن هناك تسلل.

* لم يوفق الحكم في احتساب ركلة جزاء للشارقة نتيجة عرقلة ماركوس فينسيوس.

* طالب الوحدة بركلة جزاء ولكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

* هدف كلباء الثاني صحيح لأن الاحتكاك بين حارس المرمي والمدافع طبيعي. (دبي- العوضي النمر)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز