منصور بن محمد يتوّج نجوم العالم الفائزين بجوائز "دبي جلوب سوكر 2021"

المصدر: وام

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كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في النسخة الثانية عشرة من جائزة "دبي جلوب سوكر" التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من "مؤتمر دبي الرياضي الدولي"، العضو في "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الذي نظّمه "مجلس دبي الرياضي" تحت شعار "ملتقى العالم".

وهنّأ سموه الفائزين، متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات، وأن يكونوا المثل في تحفيز اللاعبين الناشئين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على تبني الروح الرياضية والتحلّي بالأخلاقيات الرياضية الرفيعة، والحفاظ على مبادئ التنافس الشريف التي تجمع كافة الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، ومن أهمها كرة القدم بما تتسم به من شعبية جارفة حول العالم، ليظل اللاعبون النموذج والقدوة للملايين من محبيهم حول العالم.

شارك في التكريم معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي. وأقيم المؤتمر والحفل للعام الثاني على التوالي في فندق أرماني في "برج خليفة"، بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من نجوم كرة القدم الإماراتيين والعرب والعالميين، وعدد من أعضاء مجلس دبي الرياضي والاتحادات الرياضية ومجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم في الدولة والمؤسسات الرياضية، إلى جانب المُكرّمين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وخلال المؤتمر، بدأت الأمسية الكروية العالمية بجلسة النجوم التي جمعت اثنين من أهم نجوم كرة القدم العالمية وهما روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني وقائد منتخب بولندا، والفرنسي كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان وأهم مهاجم شاب في العالم حالياً. واستعرض النجمان آراءهما في مختلف القضايا الكروية ومراحل تكوين اللاعب البطل وبناء الشخصية الناجحة، والقدرة على تحقيق الإنجازات للأندية والمنتخبات بداية من المراحل الأولى للعب وصولًا إلى التتويج بأهم وأكبر البطولات، وبناء الفرق الناجحة وأسلوب تعامل اللاعبين المحترفين مع المحيطين بهم من المدربين والفنيين والمحكمين ووسائل الإعلام.

وتطرقت الجلسة إلى تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي المستخدم في عالم كرة القدم، والتقنيات التي تمكن اللاعبين من تطوير مهاراتهم وتقديم أفضل أداء في المباريات، كما سلطت الجلسة الضوء على أهم المحطات في المشوار الاحترافي الناجح للنجمين العالميين، وطريقتهما في مواجهة التحديات التي اعترضت مشوارهما الرياضي.

جوائز

وضمن جوائز "دبي جلوب سوكر 2021" فاز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة "أفضل لاعب في العالم" حسب تصويت الجمهور الذي شارك في اختيار الفائزين، ومن خلال أكثر من 5 ملايين مشجع من مختلف دول العالم، فيما فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزتين عكستا جماهيريته الواسعة ومهاراته الكبيرة حيث فاز بجائزة "أفضل لاعب في العالم" من اختيار مشجعي منصة "تيك توك" حول العالم، كما فاز بجائزة "أحسن هدف" لعام 2021 وهي الجائزة الخاصة التي حملت اسم أسطورة كرة القدم العالمية مارادونا، السفير الشرفي السابق للرياضة في مجلس دبي الرياضي.

وتم تكريم كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد، بجائزة "أفضل هداف تاريخي"، ونظراً لخوض رونالدو مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي في اليوم ذاته فقد تسلّم الجائزة نيابةً عنه وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز.

وجاءت جائزة "أفضل مسيرة لاعب" من نصيب البرازيلي رونالدينيو، فيما فاز نجم يوفنتوس والمنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي بجائزة "أفضل مدافع في العالم"، فيما فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس سيغور من نادي برشلونة بجائزة "أفضل لاعبة".

وتوُّج المنتخب الإيطالي بجائزة أفضل منتخب لعام 2021، بعد فوزه ببطولة أوروبا "يورو 2020"، بينما فاز روبيرتو مانشيني بجائزة أفضل مدرب لعام 2021 بعد نجاحه في قيادة منتخب إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا، ونجح فريق برشلونة الإسباني للسيدات في الفوز بجائزة أفضل فريق نسائي.

وفاز نادي "زد" المصري لكرة القدم بجائزة أفضل أكاديمية للشباب في إفريقيا لعام 2021، كما فاز السعودي مساعد الدوسري بجائزة أفضل لاعب رياضات الكترونية، وفازت رابطة الدوري الإيطالي بجائزة أفضل جائزة ابتكار في كرة القدم.

وذهبت جائزة أفضل مدير رياضي إلى الإسباني تشيكي بيجرستاين بعد نجاحه الكبير مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما فاز فيدريكو باستوريلو بجائزة أفضل وكيل لاعبين.

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