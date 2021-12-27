جاسم آل علي يُشارك في إدارة مباراة تايلاند وفيتنام ببطولة كأس سوزوكي

المصدر: وام

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شارك الحكم المساعد الدولي جاسم آل علي مع طاقم التحكيم الذي أدار مباراة منتخبي تايلاند وفيتنام أمس في الدور نصف النهائي لبطولة كأس سوزوكي لدول جنوب شرق آسيا، التي تستضيفها سنغافورة في الفترة من 5 ديسمبر إلى 1 يناير المقبل.

وكان الدولي جاسم آل علي قد شارك في إدارة مباريات دور المجموعات في البطولة، وظهر بمستوى مميز ساهم في اختياره وتكليفه ضمن أطقم تحكيم مباريات الدور نصف النهائي التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب.

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