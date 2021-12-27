عماد متعب: إقامة مونديال الأندية في أبوظبي أكبر حافز للأهلي المصري

المصدر: البيان الرياضي

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أكد عماد متعب، نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق أن الإمارات دائما سباقة بالأفكار والتنفيذ، وبدايتي كانت من الإمارات في كأس العالم في 2013، وقال: "نحن في مصر نعشق الإمارات شعبها وقياداتها، ونفخر دائماً بالحضور إليها وزيارتها".

وأعرب عن سعادته بفوز أكاديمية "زد"، بجائزة أفضل أكاديمية في "دبي جلوب سوكر"، مشيراً إلى أن هدف الأكاديمية هو خلق جيل كروي قادر على التعامل مع كرة القدم الحديثة.

وعن البطولة العربية، قال: "كنا نتمنى التتويج باللقب، ولكن حققنا مكاسب بمجموعة جديدة من اللاعبين، وأتمنى أن يكون الجيل الحالي، قادراً على الفوز ببطولة أفريقيا الغائبة عن مصر منذ عام 2010".

وعن تأثر المنتخب المصري بغياب محمد صلاح في البطولة العربية، قال: "أتمنى أن يكون صلاح لدعم منتخب مصر في أفريقيا، وهو لاعب مؤثر حتى على ليفربول".

وتمنى متعب، للأهلي التوفيق في كأس العالم للأندية خلال فبراير المقبل في أبوظبي، وأكد ثقته في قدرة الأهلي على تقديم عرض قوي، لأن إقامة البطولة في الإمارات، سيكون حافز مهم جيد لنجوم الأهلي.

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