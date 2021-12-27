حازم إمام: صلاح يشعر بالارتياح مع ليفربول

المصدر: البيان الرياضي

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أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عشقه للأحداث التي تنظم في دبي، لأنها قادرة على إنجاح أي حدث تتولى تنظيمه، وأشاد بالتنظيم الرائع لحفل "دبي جلوب سوكر"، وأعرب عن سعادته بفوز أكاديمية "زد" بجائزة أفضل أكاديمية للكرة، باعتباره أحد المشرفين في الأكاديمية.

وقال: "كنت أتمنى وجود النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في الحفل، وصلاح الأقدر على اتخاذ قراره المستقبلي، وهو يقدم مسيرة رائعة ويحطم الأرقام القياسية في ليفربول، وأشعر أنه مرتاح مع ليفربول".

وعن مشاركة مصر في كأس الأمم الأفريقية، قال: "أنا متفاءل رغم صعوبة مجموعتنا، ولدينا فريق جيد، ومزيج من اللاعبين، ونتطلع إلى التأهل كأول المجموعة".

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