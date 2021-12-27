أيمن الرمادي يقود الصقور خلفا للسكتيوي

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الإمارات، عن تكليف المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان السابق والمحلل بقنوات دبي الرياضية، بقيادة "الصقور" في بقية مشوار الموسم الحالي خلفا للمغربي طارق السكتيوي الذي أصدر النادي قرار بإعفائه خلال اجتماع الشركة مساء اليوم برئاسة يوسف عبد الله البطران، ليتبعه بقرار إختيار الرمادي بديلا له والذي سيبدأ مهمته إعتبارا من تدريب الفريق المسائي غدا الثلاثاء.

ويحتل الصقور الترتيب الأخير في جدول دوري المحترفين برصيد نقطة واحدة نالها بالتعادل أمام إتحاد كلباء، مع تلقيه 10 هزائم آخرها أمام العروبة في الجولة السابقة واستقبلت شباكه 28 هدفا وإحرازه 8 فقط، في نتائج تعتبر الاسوأ عبر تاريخ دوري المحترفين، ما جعل الفريق مهددا بقوة للهبوط.

ويواجه الصقور في مباراته المقبلة بالجولة 12 من الدوري ضيفه الشارقة ويختتم مباريات القسم الأول أمام عجمان على ملعب الأخير في مواجهة تجمع الرمادي بفريقه السابق.

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