«الفرسان» في نادي العشرين

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه الظفرة، أمس، بهدف أحمد نور الله في الدقيقة 72، في المباراة التي أقيمت باستاد راشد، ضمن الجولة 11 من دوري «أدنوك للمحترفين»، جاء الهدف من تسديدة قوية لامست يد عبد الله سلطان حارس الظفرة، وارتطمت بالقائم الأيمن، وأكملت طريقها داخل الشباك، وبهذه النتيجة، رفع «فرسان دبي» رصيده إلى 20 نقطة، بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 8 نقاط.

مفاجأة

وفجر اتحاد كلباء مفاجأة كبيرة بملعبه، وألحق أول هزيمة بالوحدة في الموسم الحالي، في مباراة ماراثونية، ونجح فريق «النمور» في قلب تأخره بهدف، إلى فوز ثمين بـ «ريمونتادا» بنتيجة 2 - 1، وحافظ كلباء على سجله الخالي من الهزائم بملعبه، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد «العنابي» عند 20 نقطة بالمركز الثاني، وأحرز ثنائية كلباء كل من عثمان كمارا وأحمد جشك، في الدقيقتين 76، 80، وللوحدة عمر خريبين في الدقيقة 18، وصد جمال عبد الله حارس كلباء، ركلة جزاء نفذها جواو بيدرو في الدقيقة 68.

فوز عريض

وقفز الشارقة للمركز الرابع في جدول الترتيب بفوزه العريض على بني ياس بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد الشارقة، ووصل الشارقة للنقطة 19 متساوياً مع الجزيرة مع تفوقه في المواجهات المباشرة، فيما استمر بني ياس في مركزه 11 برصيد 12 نقطة. سجل الأهداف كايو لوكاس وسيف راشد وجوستافو.

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