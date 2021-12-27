محمد عبد الله.. استراحة محارب

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أثار غياب الحكم الدولي المونديالي محمد عبدالله عن إدارة مباريات دوري «أدنوك للمحترفين»، منذ بداية الموسم حتى الجولة 11، تساؤلات جماهير الكرة، بجانب انتشار العديد من الشائعات حول عدم ظهور الحكم المميز، الذي يحدث للمرة الأولى في دوري المحترفي.

ومن خلال متابعة «البيان الرياضي» للموضوع، تبين أن المونديالي محمد عبدالله يخضع لـ «استراحة محارب» منذ آخر مهمة قارية له بإدارة مباراة الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، حيث يسعى لالتقاط الأنفاس بعد جهد دولي وقاري كبير خلال الفترة الماضية، ما عرّضه للإجهاد، كما أنه ابتعد عن أسرته لفترات طويلة، ففضل الراحة حتى يستعيد نشاطه، وهو يكتفي حالياً بتدريبات يومية، استعداداً لإدارة مباريات في تصفيات كأس العالم، والعودة لإدارة منافسات الدوري خلال الجولات المقبلة.

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