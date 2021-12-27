«الألمانية» تهتم باستطلاع «البيان» حول كأس العرب

المصدر: (دبي - البيان)

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اهتمت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» بنتيجة استطلاع «البيان» حول تأييد الجماهير مقترح استضافة النسخة المقبلة من كأس العرب في الإمارات، بنسبة 80%، وأوردت الوكالة تفاصيل النسب المختلفة لنتيجة تصويت الجماهير، وبلغت نسبة المؤيدين للمقترح 82%، و78% عبر موقع «البيان» الإلكتروني، وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توالياً. وكانت «البيان» نشرت نتيجة الاستطلاع في عددها الصادر أمس. ولم يتم الكشف عن الموعد المقترح للنسخة المقبلة من البطولة أو استمرار إقامتها تحت مظلة «فيفا» من عدمه.

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