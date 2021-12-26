الجزيرة.. إطلالة البطل و5 مكاسب في الجولة 11

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حقق الجزيرة 5 مكاسب في مباراته، أمام خورفكان في الجولة 11 من دوري «أدنوك للمحترفين»، والتي كسبها بأربعة أهداف من دون رد، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة نالها بالفوز في 6 مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في 4 مواجهات، ليعلن عن نفسه، بإطلالة البطل القادم بقوة بعد فترة التوقف الطويلة التي استفاد منها وسطر بداية جديدة حصل بها على إشادات واسعة من الشارع الرياضي وجماهير النادي.

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وكان أبرز مكاسب «فخر أبوظبي»، من مباراة النسور الفوز بالنقاط الثلاث أمام منافس شرس لعب بكل أسلحته الهجومية للتغلب على مضيفه، وزادت النقاط حصاد الفريق في الدوري وقفزت به إلى مركز أفضل في جدول الترتيب ما يؤكد تقدمه إلى الأمام وخاصة أن المنافسة تبدو قوية بين فرق الصدارة.

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عاد الفريق من جديد إلى سكة الانتصارات ليكون ثاني المكاسب المهمة بعد أن تعرض «فخر أبوظبي» للخسارة في الجولتين التاسعة والعاشرة أمام عجمان والعين على التوالي وإذا كان خسر الجولة الثالثة توالياً، فإن التأثير السلبي في الفريق سيكون كبيراً ويبعده عن فرصة المحافظة على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

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أما ثالث مكاسب الجزيرة من اللقاء فكان عودة نجمه خلفان مبارك صانع ألعابه المتميز والذي ظهر في منتصف الشوط الثاني بعد أن دفع به المدرب مارسيل كايزر بديلاً، في أول مشاركة له منذ شهرين بسبب الإصابة التي أدت إلى غيابه الطويل عن المباريات التنافسية لتمثل عودته دعماً فنياً كبيراً للفريق في توقيت مهم.

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شهدت المواجهة مكسباً رابعاً للجزيرة بتقديم اللاعب الشاب أحمد فوزي «20 عاماً»، مستوى متميزاً بعد أن منحه الجهاز الفني الثقة للمشاركة أساسياً في خط المقدمة منذ صافرة البداية المرة الأولى، وكان فوزي على قدر ثقة الجهاز الفني بعد أن قدم جهوداً كبيرة ونجح في إحراز هدف فريقه الثاني.

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وتمثل خامس المكاسب في المردود الفني المتميز الذي ظهر به الفريق، وتألق جميع اللاعبين طوال شوطي المباراة في تبادل الكرات وبناء الهجمات مع التنظيم الدفاعي الجيد والسيطرة على الكرة بنسبة بلغت 62.8%، ما أعاد للأذهان المستوى الذي كان يقدمه الفريق في الموسم الماضي.

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