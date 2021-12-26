العروبة يفك العقدة بعد 900 دقيقة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بعد مرور 900 دقيقة تمكن العروبة من فك العقدة، محققاً أول فوز بدوري «أدنوك للمحترفين» في الموسم الحالي، ولم يتمكن «الأخضر» من الفوز خلال 10 جولات مكتفياً بأربعة تعادلات و6 هزائم، ووجدت كتيبة المدرب التونسي فتحي العبيدي ضالتها في شباك الإمارات بفوز كبير برباعية، (4 - 2)، وهى أكبر حصيلة من الأهداف يسجلها لاعبو الفريق في مباراة واحدة في مختلف مسابقات الموسم، وقابل انتصار العروبة العريض فشل ذريع في معسكر الإمارات، والذي أخفق مدربه المغربي طارق السكتيوي في تحقيق هدفه، وعاد «الصقور» من الساحل الشرقي بالهزيمة العاشرة في الدوري ليزداد وضع الفريق سوءاً في قاع الترتيب، وتجمد رصيده عند نقطة وحيدة، حققها بالتعادل مع كلباء بالجولة الماضية، وتعد الخسارة من العروبة بست نقاط، نظراً لصراع الفريقين في مؤخرة الترتيب.

لغز

ويعد أداء الإمارات لغزاً، فالفريق قدم الأفضل في كأس المحترفين بالفوز على العروبة والظفرة وبني ياس وخورفكان وتعادل مع الشارقة ولم يدخل شباكه أي هدف، لكنه يظهر متراجعاً في مباريات الدوري، ويقبع في مربع الأحزان والهزائم، وكان آخرها أمام العروبة بنتيجة 4-2، وأصيبت جماهير الفريق، بخيبة أمل بسبب موقف الفريق بالدوري، وامتنعت عن مرافقة الفريق.

معنويات

وعبّر التونسي فتحي العبيدي عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز الأول في الدوري والذي جاء مقروناً بعرض جيد، مشيراً إلى أن هذا الانتصار سيرفع معنويات لاعبي الفريق قبيل لقاء الوصل بالجولة 12، وقال أحمد خميس كابتن العروبة: فوزنا على الإمارات مهم وجاء في وقته، وقال: نجحنا في إسعاد جماهيرنا أخيراً.

اعتذار

وقدم فراس صالح لاعب الإمارات اعتذاره لجماهير «الصقور»، لافتاً إلى أن الهزيمة أمام العروبة حدثت بأخطاء فردية، وقال: نتمنى دعم صفوف الفريق فترة الانتقالات الشتوية لتصحيح الأوضاع في الدور الثاني.

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