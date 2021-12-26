اتحاد الكرة يُنظم ورشة للأكاديميات الخاصة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورشة عمل لأكاديميات كرة القدم الخاصة في الدولة، بحضور عمر يبرودي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، وبمشاركة عدد من الأكاديميات الخاصة.

واستعرضت محاور الورشة تفعيل دور اتحاد الكرة في إدارة الأنشطة المتعلقة بتسجيل اللاعبين في الأكاديميات الخاصة، والعمل على تعديل اللوائح من خلال دراسة النظام الحالي لتسجيل اللاعبين، وأهمية المتابعة الدورية وطرح وتطوير حلول للتحديات التي تواجهها، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً.

كما تم استعراض مقترح لتنظيم العلاقة بين اللاعبين والأكاديميات الخاصة التابعين لها، واستحداث ما يسمى بلاعبي المنح الذين يحصلون على منح تدريبية من الأكاديمية بموجب اتفاق بينها وأولياء الأمور وتحت إشراف اتحاد الكرة، على ألا يحق لهؤلاء اللاعبين الانتقال إلى أي أكاديمية أخرى إلا بموافقة الأكاديمية الأصلية التي ستحصل على بدلات تدريب محددة حسب عمر اللاعب، بالإضافة لمجموعة من المقترحات التي تسهم في تنظيم العلاقة بين الطرفين بصورة قانونية وعادلة بين الطرفين.

وهدفت ورشة العمل إلى استفادة الأكاديميات من تسجيل وحماية لاعبيها وتسجيل عدد غير محدود في نظام التسجيل، مما يزيد من ممارسي كرة القدم في الدولة، إضافة لزيادة تفاعل تلك الأكاديميات مع اتحاد الكرة وخدماته.

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