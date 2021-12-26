الشارقة يقفز لـ "الرابع" بثلاثية في بني ياس

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير-غلام كاركر

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قفز الشارقة للمركز الرابع في جدول الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين بنهاية الجولة 11، بفوزه العريض على بني ياس بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بإستاد الشارقة حيث وصل الشارقة للنقطة 19 متساوياً مع الجزيرة مع تفوقه بمواجهات المباشرة فيما بقي بني ياس في مركزه الحادي عشر برصيد 12 نقطة، وترجم الشارقة أفضليته في المباراة بالتقدم بهدف في الشوط الأول ثم توسيع الفارق في الشوط الثاني.

بدأت المباراة حذرة من الفريقين، قبل بدء المبادرات الهجومية وتهيأت الفرص لكل من سهيل النوبي في بني ياس وكايو لوكاس والحسن صالح في الشارقة، ونجح دفاع الفريقين والحارسين في التصدي لهذه الهجمات، ولكن البرازيلي كايو لوكاس نجح في كسر صمود بني ياس مستفيداً من مخالفة مع سيف راشد، نفذها ببراعة بتسديدة في مقص المرمى على يمين الحارس فهد الظنحاني معلناً الهدف الأول في الدقيقة 31، وحاول بني ياس بعد هذا الهدف تعديل النتيجة والشارقة لتعزيزه حتى انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني لم يترك الشارقة الفرصة لبني ياس لمحاولة تعديل النتيجة، حيث نجح سيف راشد في تعزيز التقدم قبل مرور 3 دقائق من بداية الشوط من هجمة منظمة "خد وهات" مع ماركوس ميلوني لتزيد المصاعب على بني ياس ويحاول التقدم للأمام لتقليص الفارق وتهيأت له فرصة عبر خمينيز ولكنها ضاعت بفضل تألق الحارس عادل الحوسني، واستفاد الشارقة من اندفاع بني ياس للهجوم، وقاد هجمات متقنة ونجح في التفوق كثيراً في وسط الملعب وترجم تفوقه بهدف ثالث في الدقيقة 75 من رأسية البرازيلي جوستافو مستفيداً من عكسية متقنة لمواطنة كايو لوكاس، وواصل الشارقة سيطرته تماماً على المباراة بعد ذلك حتى انتهت نتيجتها لصالحه 3-0.

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