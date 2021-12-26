ولي عهد أم القيوين يشهد مباراة "العربي والتعاون" على ستاد النادي العربي الثقافي

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقي العربي والتعاون على ستاد النادي العربي الثقافي الرياضي في أم القيوين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأسفرت نتيجة المباراة عن فوز العربي على التعاون بهدفين دون مقابل واستمرار الصدارة للفريق القيواني الذي يقدم مستويات متميزة هذا الموسم بقيادة المدرب المواطن محمد الجالبوت، حيث لم يخسر الفريق أي مباراة في الدوري منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي.

وأشاد سمو ولي عهد أم القيوين بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري متمنياً لهم دوام التميز والنجاح والاستمرار في المحافظة على النتائج المتميزة للصعود الى دوري أدنوك للمحترفين.

حضر المباراة سعادة ناصر سعيد التلاي رئيس مجلس إدارة النادي العربي وسعادة العميد خالد يوسف بن حضيبة نائب رئيس مجلس إدارة النادي العربي وعدد من المسؤولين.

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