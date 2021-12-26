شباب الأهلي يفوز على الظفرة ويضغط على الصدارة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه الظفرة مساء اليوم، بهدف وحيد سجله أحمد نور الله في الدقيقة 72 من عمر مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الحادية عشر من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع رصيده إلى 20 نقطة، وحافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 8 نقاط، وظل في المركز الثاني عشر.

واستحوذ شباب الأهلي بشكل مطلق على مجريات أول 25 دقيقة في الشوط الأول، ولجأ إلى كل الحلول الهجومية لمحاولة اختراق دفاع الظفرة المتكتل في منتصف ملعبه، ولكنه لم يشكل خطورة سوى من التسديدات البعيدة، وأجملها تسديدة مهدي قائدي في الدقيقة 10.

بينما لم يتجاوز الظفرة نصف ملعبه، إلا عند الدقيقة 25، ليسدد ماكيتي ديوب، كرة تألق حسن حمزة حارس شباب الأهلي في تحويلها إلى ركنية، وتولت عارضة مرمى الظفرة التصدي لركلة حرة مباشرة سددها ليوناردو للظفرة في الدقيقة 28.

ودفع شباب الأهلي بأوراق هجومية في الشوط الثاني، ونجح أخيراً، في التسجيل عن طريق لاعبه أحمد نور الله في الدقيقة 72، بتسديدة لامست يد عبد الله سلطان حارس الظفرة، وارتطمت بالقائم الأيمن، وأكملت طريقها إلى الشباك.

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