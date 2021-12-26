كلباء يقلب الطاولة ويلحق بالعنابي الهزيمة الأولى

المصدر: كلباء – محمد فضل

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قلب اتحاد كلباء تأخره أمام الوحدة بهدف الى فوز مثير بهدفين خلال المباراة التي جرت مساء اليوم بملعب النمور ليتلقى العنابي خسارته الأولى خلال دوري ادنوك للمحترفين هذا الموسم ويحافظ كلباء على سجله الخالي من الهزائم على أرضية ملعبه رافعاً رصيده الى 15 نقطة فيما تجمد رصيد الوحدة عند 20 نقطة في المركز الثاني ، واحرز ثنائية كلباء كل من عثمان كمارا واحمد جشك في الدقيقتين 76 ، 80 وللعنابي الذي بادر بالتسجيل عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 18 وتمكن جمال عبد الله حارس كلباء من صد ركلة جزاء نفذها لاعب الوحدة جواو بيدرو في الدقيقة 68 .

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقان مع افضلية لكلباء الذي وجد مهاجمه بينال ملابا نفسه في مواجهة حارس مرمى الوحدة راشد علي لكن ملابا لم يحسن ختام الهجمة بالشكل المطلوب . وفي اول ظهور له تمكن السوري عمر خريبين محترف الوحدة من افتتاح شريط الأهداف مستفيداً من الكرة العرضية التي لعبها له محمد المنهالي ليدور خريبين حول نفسه ويركن الكرة بيسراه في الزاوية البعيدة عن الحارس جمال عبد الله هدف اول في الدقيقة 18 ، ولاحت فرصة ادراك التعادل من الكرة العرضية التي لعبها احمد جشك لكنها تخطت ملابا وكمارا دفعة واحدة لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف خريبين .

وفي الشوط الثاني تلوح فرصة تعزيز التقدم بالهدف الثاني للعنابي من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة حمد يوسف بعد ملامسة الكرة ليد اللاعب كارتاخينا لكن جواو بيدرو محترف الوحدة فشل في احراز الهدف الثاني بعد ان تمكن حارس كلباء جمال عبد الله من التصدي للركلة ببراعة في الدقيقة 68 .

واستغل لاعبو كلباء تراجع العنابي للخلف للحفاظ على التقدم ليأتي العقاب اولاً من قبل الغيني عثمان كمارا لاعب كلباء الذي استفاد من احد الكرات داخل منطقة الجزاء ليحرز هدف التعادل في الدقيقة 76 ، ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى تمكن احمد جشك من احراز هدف كلباء الثاني من تسديدة مخادعة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 81 لينتهي اللقاء بفوز كلباء بنتيجة 2-1 .

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