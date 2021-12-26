"طبية كأس العالم للأندية" تضع خطة الرعاية الشاملة لـ "الإمارات 2021"

المصدر: وام

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ناقشت اللجنة الطبية لكأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، في أولى اجتماعاتها، متطلبات المرحلة المقبلة والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن توفير كافة الخدمات الطبية في كل ملاعب البطولة خلال المباريات والتدريبات، وفي مقار إقامة الفرق مع توفير الخدمات الإسعافية وخطة الطوارئ الطبية، بما يضمن تقديم خدمات تناسب الحدث الكبير علي أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتستضيف العاصمة أبوظبي البطولة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 للمرة الخامسة في تاريخها، بعد انسحاب طوكيو بسبب ظروف جائحة "كورونا" العالمية.

وعقد الاجتماع الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة الطبية المحلية المنظمة ورئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وعضوية الدكتور صالح سيف آل علي ممثل عن دائرة صحة أبوظبي، والدكتورة بثينة بن بليلة ممثلة عن وزارة الصحة، وأحمد سهيل الكتبي ممثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والرائد محمد ناصر البحري ممثلاً عن الدفاع المدني، والدكتور محمد أحمد السيد المنسق الطبي للبطولة.

وحددت اللجنة خلال الاجتماع شبكة المستشفيات والمنشآت الطبية المخصصة لاستقبال الحالات خلال فترة البطولة، كما ناقشت سبل توفير التغطية الطبية على مدار الساعة خلال فترة الحدث، في جميع المواقع وخلال كافة الفعاليات التي تشهدها البطولة.

كما ناقشت اللجنة سبل توفير رعاية طبية طارئة وشاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، ولجميع المعنيين من قبل الفيفا وكافة المشاركين في البطولة، وبما يتناسب مع مستوى الحدث العالمي الكبير.

واختتمت اللجنة الاجتماع بمناقشة شاملة للبروتوكول الطبي الذي سيتم اعتماده والعمل به في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة الاحترازات الوقائية، وذلك على مدار فترة البطولة.

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