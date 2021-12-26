«النواخذة» يتصدر «الهواة» مؤقتاًَ

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تصدر فريق دبا الفجيرة، دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، مؤقتاً، بوصوله إلى النقطة 30، بفوزه الصعب على سيتي صاحب المركز الأخير 2 - 1، في انطلاقة الجولة 12 للدوري، سجل الثنائية جاسم محمد، والزيمبابوي تافادازوا، في الدقيقتين 76، 83، وللخاسر كينغسلي في الدقيقة 90، ويترقب «النواخذة» نتيجة مباراة العربي «28 نقطة»، والتعاون اليوم، ويسترد العربي القمة في حال الفوز، فيما يلعب حتا مع الرمس

وتعادل الحمرية ودبا الحصن، 2 - 2، أحرز للحصن واندرسون مورا، هدفين، في الدقيقتين 60، 69، وللحمرية فينسيوس، واوزور اكانوه بالدقيقتين 46، 89.

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