أولسن وكارتابيا ينضمان إلى شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن الدولي النرويجي توماس أولسن «30 عاماً»، مهاجم نادي ليلستورم النرويجي، عن توقيعه عقداً للعب في صفوف شباب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أولسن، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: «لم أستطع رفض عرض شباب الأهلي، وأعتقد أنني كنت سأندم طيلة حياتي لو لم أقبل بهذا العرض».

وفي الوقت نفسه، ظهر الأرجنتيني كارتابيا، لاعب شباب الأهلي السابق، في تدريب الفريق، أول من أمس، بعدما تم التعاقد معه مجدداً، ليعود إلى الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري.

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