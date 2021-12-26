«مؤتمر دبي الرياضي» يواصل جمع نجوم الكرة العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تجمع منصة مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» اثنين من أفضل المهاجمين في العالم للحديث في جلسة الدورة السادسة عشرة من المؤتمر وحضور حفل النسخة الثانية عشرة من جوائز «دبي جلوب سوكر» وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل بفندق أرماني في «برج خليفة».

وللعام الثاني على التوالي سيكون برج خليفة شاهداً على جلسة تجمع نجوم هز الشباك في العالم، فمثلما جلس في المنصة في ذات المكان في العام الماضي اثنين من أفضل المهاجمين في العالم هما كرستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي ومعهم الحارس السابق العملاق إيكر كاسياس، فإن يوم غدٍ سيشهد جلسة أخرى من العيار الثقيل تجمع روبرت ليفاندوفيسكي مع أهم مهاجم شاب في العالم حالياً الفرنسي كيليان مبابي ليكونا وجهاً لوجه ليس في مباراة كرة قدم وإنما في جلسة حوارية. ولم يسبق أن اجتمع اللاعبان في أية جلسة حوارية من قبل، كما كان المؤتمر سباقاً في جمع أهم النجوم وخاصة من المهاجمين في جلسة واحدة حيث اجتمع كرستيانو رونالدو حينها مع الساندرو ديلبيرو نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا حينها، ثم جلسة رونالدو وليافندوفيسكي وجلسة جواو فيلكس ولوكاكو.

قضايا

وتسلط الجلسة الحوارية الضوء على أفكار ورأي كلا النجمين العالميين في الكثير من القضايا التي تتعلق بكرة القدم العالمية سواء من ناحية بناء اللاعب من البداية وحتى الوصول للقمة، وكذلك بناء الفرق الناجحة أو كيفية تعامل اللاعبين المحترفين من الطراز العالمي الأول مع التحكيم والوسائل الحديثة المستخدمة في عالم كرة القدم.

وسيعقب الجلسة الحوارية حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر» لمختلف فئات اللعب على مستوى اللاعبين والأندية والمنتخبات والإدارة ووكلاء اللاعبين، كما سيكون للمرأة حضور لافت في الحفل من خلال أكثر من جائزة تمنح للاعبات وللفرق في استمرار لدور المؤتمر والجائزة في دعم المرأة وتمكينها في مجال الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً، كما سيكون للاعبي كرة القدم الإلكترونية حضور بين نجوم الحفل عبر النسخة الأولى من الجائزة المخصصة للاعبي كرة القدم الإلكترونية.

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