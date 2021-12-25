3 مباريات في ختام الجولة 11 للدوري غداً

المصدر: البيان الرياضي

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تختتم غداً الجولة 11 لدوري «أدنوك للمحترفين»، بثلاث مباريات، ويلتقي شباب الأهلي مع ضيفه الظفرة، باستاد راشد، ويلعب الشارقة مع بني ياس باستاد الشارقة، فيما يستضيف كلباء فريق الوحدة، ويبحث «فرسان دبي»، في مواجهة الظفرة، عن العودة لطريق الانتصارات، بعد تحقيقه ثلاثة تعادلات في الجولات الأخيرة، بينما يتطلع الظفرة للحصول على المزيد من النقاط، للخروج من المراكز المتأخرة، إلى جانب الثأر من خسارته الأخيرة، على ملعبه من شباب الأهلي، في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 17 نقطة، والظفرة بالمركز الـ 12 برصيد 8 نقاط، ويفتقد «الفرسان» كلاً من كارلوس إدواردو، والذي يخضع لبرنامج استشفاء، و«عموري»، لتعرضه لإصابة خفيفة خلال مباراة الظفرة بالكأس، وعبد الله النقبي، للإيقاف بعد طرده في مباراة الفريق والنصر في الجولة العاشرة للدوري، فيما يغيب عن الظفرة خالد السناني وسلطان الغافري وعيسى العتيبة، ومن المنتظر عودة خالد بطي وبيدرو بافلوف حال اكتمال جاهزيتهم.

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن هدف فريقه، الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر، وقال: ثقتي كبيرة في اللاعبين، لتحقيق الانتصارات، وأشار البرازيلي تياغو براندود مساعد مدرب الظفرة، إلى أن اللعب أمام المنافس نفسه، بعد أقل من 4 أيام، يعد فرصة جيدة للاعبين، لإظهار ردة فعل قوية، خصوصاً أن الظفرة قدم مباراة جيدة في مباراة الكأس رغم الخسارة.

الشارقة وبني ياس

واستعد الشارقة «16 نقطة» لمباراة بني ياس، من خلال الفوز على حتا في الكأس 2-1، وأكد كوزمين مدرب الفريق، أن مباراة فريقه أمام بني ياس صعبة، لأن المنافس متطور، ويمتاز بالتجانس مع امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين طوال القامة، وخط وسط لديه القدرة على تسريع الهجمات، وقال: نسعى للسير خطوة إلى الأمام في كل مباراة، وينتظرنا الكثير، وفريقنا يسير في الطريق الصحيح.

ويبحث بني ياس «12 نقطة»، عن العودة بالثلاث نقاط من الشارقة، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، يدخل الفريق اللقاء، بعد فوزه على الإمارات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويغيب عنه المدافع محمد جابر، لتراكم البطاقات الصفراء.

وأكد الروماني إيسايلا مدرب بني ياس، أن معنويات فريقه عالية، مؤكداً أهمية المباراة، مشيراً إلى أنه يعرف كوزمين مدرب الشارقة جيداً، ووصفه بالمدرب الرائع، وصاحب السيرة القوية، والبطولات، ووصف فترة التوقف الأخيرة، بـ «المفيدة» للفريق، لاستعادة اللاعبين المصابين، مثل خالد العطاس.

كلباء والوحدة

يسعى كلباء «12 نقطة»، لإلحاق الهزيمة الأولى بضيفه الوحدة «20 نقطة»، في الدوري، ويعاني «النمور» من غياب المدافعين فهد سبيل ومهند العنزي، بسبب الإصابة، وأكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء، أن ثقته كبيرة في لاعبيه، للمحافظة على سجلهم خالياً من الهزائم على ملعبهم.

وفي المقابل، يتطلع «العنابي» لمواصلة سلسلة اللا هزيمة، إذ لم يخسر الفريق في آخر 13 مباراة في الدوري، منها 10 مباريات في الموسم الحالي، وآخر 3 مباريات من الموسم الماضي، والمفارقة أن آخر هزيمة تعرض لها الوحدة في الدوري، كانت أمام كلباء في الجولة 23، بالموسم الماضي.

وحقق الوحدة مع غريغوري منذ توليه المهمة، نتائج إيجابية، ولم يخسر مع المدرب الفرنسي على الإطلاق، وحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة، واستقبلت شباك الفريق هدفاً واحداً فقط.

وأكد غريغوري مدرب الوحدة، أنه لن يجازف بمشاركة عمر خريبين، نظراً لعدم جاهزيته بنسبة 100 %، وقال: لم أكن أريد الدفع به في مباراة عجمان بالكأس، ولكن امتداد المباراة لشوطين إضافيين، جعلني أشركه في اللقاء، لافتاً إلى أن الفريق سيفتقد جهود التونسي المقيم علاء الدين زهير للإصابة، إضافة إلى خليل إبراهيم وعبد الله حمد، المنضم للخدمة الوطنية.

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