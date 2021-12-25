العين يبتعد بصدارة دوري أدنوك بثلاثية في مرمى النصر

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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ابتعد العين بصدارة دوري أدنوك للمحترفين، رافعا رصيده إلى ( 27 نقطة) بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، وذلك بفوزه المستحق على ضيفه النصر 3-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 11 من دوري ادنوك للمحترفين، وبخسارته بقي النصر في المركز الخامس برصيد (17 نقطة)

وتغلب العين على ظروف الغيابات المؤثرة التي عاني منها قبل المباراة، ليتفوق على ضيفه باللعب والنتيجة، حيث سجل له كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا (هدفين) احدهما من ركلة جزاء (ق 47، 71)، وأحمد برمان (ق 81)، فيما سجل هدف النصر الوحيد اللاعب سبستيان تيجالي (ق 65).

وكان المغربي سفيان رحيمي أضاع ركلة جزاء احتسبها الحكم للعين بعد عرقلة سعيد جمعة في الدقيقة (38) حيث سددها خارج الملعب، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب النصر مهدي عبيد في الدقيقة (72)

وحقق العين فوزه رقم 17 على النصر مقابل 5 للأخير في 26 مواجهة جرت بين الفريقين بعهد الاحتراف، في حين حضر التعادل بينهما في 4 مناسبات

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