العروبة يحقق فوزه الأول ويلحق بالإمارات الهزيمة العاشرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حقق العروبة فوزه الأول في دوري ادنوك للمحترفين بعد انتصاره العريض على ضيفه الإمارات بنتيجة 4-2 في مباراة حضر فيها كل شيء بدءاً من الأهداف الستة التي أحرزت على مدار الشوطين ، الى جانب البطاقات الملونة وطرد لاعب الامارات احمد عيسى من قبل الحكم سلطان محمد صالح في الدقيقة 87 ، ليرفع العروبة رصيده الى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الامارات عند نقطة وحيدة لتضع الهزيمة العاشرة في الدوري مدرب الصقور طارق السكتيوي فوق صفيح ساخن ، احرز رباعية الأخضر العماني سعيد عبيد ، والبحريني علي مدن " ركلة جزاء " والمغربي رضا عطاس الى جانب البديل احمد موسى 15، 55 ، 61 ، 86 فيما سجل للإمارات الايفواري جوزيف قنادو والبرازيلي ليثري سيلفا في الدقيقتين ، 29 ، 64 .

وأمهل العروبة وفادة ضيفه الإمارات نحو ربع ساعة فقط ليتمكن سعيد عبيد من افتتاح التسجيل لمصلحة فريقه مستفيداً من الركنية التي نفذها البحريني علي مدن على رأس عبيد الذي لم يجد أي صعوبة في إيداعها المرمى الخالي هدف اول للأخضر في الدقيقة 15 .

وحاول لاعبو الإمارات العودة بالتعادل من الكرة الركنية والتي حولها احمد عيسى براسه لكنها ارتطمت ببطن القائم في الدقيقة 21 ، ويثمر ضغط الضيوف عن هدف ملعوب بعد تمكن جوزيف قنادو من ادراك التعادل من كرة رأس خدع بها حارس العروبة طلال الكعبي في الدقيقة 29 ، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي بهدف .

ومع انطلاقة شوط المدربين وبعد العودة لتقنية الفار احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة العروبة انبرى لها البحريني علي مدن محرزاً هدف فريقه الثاني في الدقيقة 55 . وامن المدافع رضا عطاس تقدم فريقه العروبة بهدف ثالث ايضاً عن طريق راسية رضا عطاس في الدقيقة 61 ، وبعد مرور دقائق معدودة عاد الإمارات وقلص الفارق عبر تسديدة البرازيلي ليثري سيلفا في الدقيقة 64 ، لكن البديل أحمد موسى تمكن من إعادة الفارق الى هدفين بعد تسجيله للهدف الرابع في الدقيقة 86 ، وغادر لاعب الامارات احمد عيسى مطروداً بالبطاقة الحمراء لينتهي اللقاء بفوز العروبة 4-2 .

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