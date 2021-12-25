عجمان والوصل يكتفيان بنقطة التعادل

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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اكتفى كل من عجمان والوصل بإضافة نقطة إلى رصيده بتعادلهما بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، ليصل عجمان للنقطة 15 والوصل النقطة 14، وهو أول تعادل سلبي بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين.

جاءت المباراة مثيرة وقوية من بدايتها بفضل النهج الهجومي للفريقين، خاصة من الضيف الوصلاوي الذي بادر بهجمات منظمة كاد من إحداها تسجيل هدف السبق في الدقيقة السادسة عبر اللاعب بوتكير ولكن الحكم أحمد سالم تراجع عن احتساب الهدف بتوجيهات من حكم "الفار" لوجود حالة تسلل، وساهمت هذه البداية في مزيد من الإثارة حيث لعب الفريقان بشكل مفتوح في تبادل الهجمات، ولاحت فرص عديدة للفريقين من فابيو ليما في الوصل وبوبكر تراولي وفراس بالعربي وحميد عبد الله في عجمان حتى انتهى الشوط الأول كما بدأ بلا أهداف.

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه وكانت الخطورة واضحة في هجمات الفريقين، قابلها تألق الحارسين محمد علي الوالي في الوصل وعادل الحوسني في عجمان، وقاد فراس بالعربي أكثر من هجمة لعجمان، طالب في احداها بركلة جزاء على رأس الصندوق وتهيأت فرصة التسجيل لزميله بوبكر تراولي ولكن تسديدته مرت جوار القائم، وعاد تراولي ليسدد بقوة في مقص المرمى ولكن حارس الوصل أنقذها إلى ركنية، ورد فابيو ليما بتسديدة مماثلة للوصل، نجح في تحويلها الحارس علي الحوسني إلى ركنية أيضاً واستمر سباق الهجمات حتى انتهاء نهاية المباراة بالتعادل بلا أهداف.

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