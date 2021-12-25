الجزيرة يعود للانتصارات بفوز كاسح على خورفكان

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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حقق الجزيرة فوزا كاسحا على ضيفه خورفكان في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين 4-صفر، بعد مباراة قوية من الطرفين عاد من خلالها "فخر أبوظبي" إلى الإنتصارات من جديد بعد خسارتين على التوالي، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة متقدما نحو المركز الثالث "مؤقتا" وبقى النسور في 15 نقطة.

وقدم الفريقان منذ صافرة البداية مستوى متميزا بالإعتماد على اللعب الهجومي المفتوح مع سرعة الإرتداد الدفاعي، وكانت المبادرة الهجومية الأولى من مصلحة الجزيرة عن طريق عمر تراوري في الدقائق والذي مرت تهديفته بالقرب من القائم مع فرصة أخرى اهدرها عبد الله ديابي، فيما تصدى على خصيف حارس مرمى الجزيرة لتهديفة صاروخية من دوغلاس وضربة رأسية محكمة من رافائيل دودو، وكانت بداية أهداف فخر أبوظبي من نصيب عبد الله ديابي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 25، وأضاف الصاعد أحمد فوزي الهدف الثاني بعد أن نجح في إنتزع الكرة من خليفة مبارك ووضعها في الشباك في الدقيقة 41

وفي شوط اللعب الثاني دخل الجزيرة بأفضلية تقدمه بهدفين ولعب بإرتياح وسط محاولات خورفكان التي لم تتوقف لتعديل النتيجة لكنه تفاجأ باستقبال الهدف الثالث من تسديدة صاروخية لعبد الله رمضان في الدقيقة 50، ليتواصل اللعب بذات الأيقاع الهجومي مع محاولات متكررة من الفريقين لهز الشباك، وفيما كان النسور يحاول تقليص الفارق أستقبلت شباكه الهدف الرابع بواسطة عبد الله ديابي صاحب الهدف الأول في الدقيقة 76 دون أن يؤثر ذلك على إيقاع اللقاء الهجومي والأداء الجيد من الفريقين حتى اطلق قاضي الجولة صافرة النهاية بفوز كاسح ومستحق لفخر أبوظبي.

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