"مؤتمر دبي الدولي" يجمع مبابي وليفاندوفيكسي بجوار برج خليفة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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تجمع منصة مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إثنين من أفضل المهاجمين في العالم للحديث في جلسة الدورة السادسة عشرة من المؤتمر وحضور حفل النسخة الثانية عشرة من جوائز "دبي غلوب سوكر" وذلك في الساعة السابعة من مساء الاثنين 27 ديسمبر الجاري بفندق أرماني في "برج خليفة".

وللعام الثاني على التوالي سيكون برج خليفة شاهدا على جلسة تجمع نجوم هز الشباك في العالم، فمثلما جلس في المنصة في ذات المكان في العام الماضي اثنين من أفضل المهاجمين في العالم هما كرستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي ومعهم الحارس السابق العملاق إيكر كاسياس، فإن الاثنين المقبل، سيشهد جلسة أخرى من العيار الثقيل تجمع روبرت ليفاندوفيسكي مع أهم مهاجم شاب في العالم حاليا الفرنسي كيليان مبابي ليكونا وجها لوجه ليس في مباراة كرة قدم وإنما في جلسة حوارية يديرها الحكم الأشهر في العالم الإيطالي كولينا مدير لجنة تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يسبق أن اجتمع اللاعبان في أية جلسة حوارية من قبل ولذلك فسيواصل المؤتمر تقديم الجديد في كل دورة، حيث كان المؤتمر سباقا في تقديم كولينا كمدير لإحدى الجلسات والتي كانت الأولى مع كرستيانو رونالدو وتكررت في نسخ أخرى من المؤتمر، كما كان المؤتمر سباقا في جمع أهم النجوم وخاصة من المهاجمين في جلسة واحدة حيث اجتمع كرستيانو رونالدو حينها مع الساندرو دلبيرو نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا حينها، ثم جلسة رونالدو وليافندوفيسكي وجلسة جواو فيلكس ولوكاكو، وغيرها الكثير من الجلسات.

ويسعى مجلس دبي الرياضي دائما في مؤتمر دبي الرياضي وغيره من المناسبات والفعاليات لتقديم نجوم اللعب والتدريب وصنّاع القرار من الأندية العالمية والاتحادات الدولية لتسليط الضوء على أهم المحطات في مشوارهم الاحترافي الناجح والكشف عن أسلوبهم وفلسفتهم في مواجهة التحديات وبناء الشخصية الناجحة التي تجمع بين الموهبة والمهارة والروح القتالية والقادرة على تحقيق الإنجازات لأنديتهم ولأوطانهم، وذلك لنشر هذه الثقافة بين أوساط لاعبينا وتقديم صورة حقيقية لكيفية صناعة البطل والمشوار الذي يقطعه اللاعبون العالميون للوصول الى منصات التتويج.

أفكار

وتسلط الجلسة الحوارية الضوء على أفكار ورأي كلا النجمين العالميين في الكثير من القضايا التي تتعلق بكرة القدم العالمية سواء من ناحية بناء اللاعب من البداية وحتى الوصول للقمة، وكذلك بناء الفرق الناجحة أو كيفية تعامل اللاعبين المحترفين من الطراز العالمي الأول مع التحكيم والوسائل الحديثة المستخدمة في عالم كرة القدم.

وسيعقب الجلسة الحوارية حفل توزيع جوائز "دبي غلوب سوكر" لمختلف فئات اللعب على مستوى اللاعبين والأندية والمنتخبات والإدارة ووكلاء اللاعبين، كما سيكون للمرأة حضورا لافتا في الحفل من خلال أكثر من جائزة تمنح للاعبات وللفرق في استمرار لدور المؤتمر والجائزة في دعم المرأة وتمكينها في مجال الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، كما سيكون للاعبي كرة القدم الالكترونية حضور بين نجوم الحفل وسينال أحد المرشحين شرف الفوز بالنسخة الأولى من الجائزة المخصصة للاعبي كرة القدم الالكترونية ويقف على منصة التتويج في أشهر مكان بجوار "برج خليفة.

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