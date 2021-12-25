«ثلاثية الأفضل» في نوفمبر لـ«الزعيم»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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سيطر العين على جوائز رابطة المحترفين لشهر نوفمبر، عن مشاركتهم في دوري «أدنوك للمحترفين» لشهر نوفمبر وهم المغربي سفيان رحيمي، أفضل لاعب، والأوكراني سيرجي ريبروف، أفضل مدرب، وخالد عيسى، أفضل حارس،وتنظم رابطة المحترفين جوائز الشهر، برعاية «إتصالات» وسيطر نجوم «الزعيم» هذه المرة عليها بالكامل .

وجاء تفوق رحيمي وحصده للجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد تفوقه على قائمة المرشحين التي ضمت زميله ياسين مرياح، وثنائي الوحدة فابيو مارتينيز وجواو بيدرو والأرجنتيني نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس.

ونال خالد عيسى جائزة أفضل حارس مرمى للمرة الثانية أيضاً، بعد تفوقه على منافسيه ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، وفهد الظنحاني حارس بني ياس.

وواصل سيرجي ريبروف سيطرته على الجائزة في جميع الأشهر الماضية، بعد تفوقه هذه المرة على غريجوري دوفرينيس مدرب الوحدة، ودانييل إيسايلا مدرب بني ياس.

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