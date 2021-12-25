7.000.000 درهم جوائز الحضور الجماهيري في الجولة 11 لدوري «أدنوك للمحترفين»

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

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يخطف الحضور الجماهيري المرتقب في الجولة 11 لدوري «أدنوك للمحترفين»، الأنظار حيث أطلقت رابطة المحترفين، وفي إطار العمل المشترك مع الأندية جوائز الحضور الجماهيري للموسم الحالي، بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين درهم.

وتشمل جائزة الحضور الجماهيري الدورية، وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات، بداية من الجولة التاسعة، بجانب جائزة الحضور الجماهيري السنوية، التي توزع في نهاية الموسم حسب ترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري، وتوزع جوائز الحضور الجماهيري الدورية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بواقع 300 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و200 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، مقابل 100 ألف درهم لصاحب المركز الثالث.

وفي المقابل، توزع الجائزة السنوية للحضور الجماهيري، والمقررة في نهاية الموسم وفقاً لترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري، وتصل قيمتها إلى 3.4 ملايين درهم، ويتم احتساب متوسط الحضور الجماهيري للنادي بناء على عدد جمهوره في كل مباراة، وتتفاوت قيمة الجائزة السنوية للحضور الجماهيري ما بين مليون درهم جائزة المركز الأول، وصولاً إلى 100 ألف درهم جائزة المراكز من 11 وحتى 14.

متوسط

وحددت آلية جائزة«الحضور الجماهيري الدورية»في الدور احتساب الجائزة وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات، اعتبارًا من الجولة التاسعة، على أن يتم احتساب متوسط الحضور الجماهيري للنادي بناء على عدد جمهوره في كل مباراة، وليس إجمالي عدد الحضور في الملعب، ويجري تحديد المراكز الثلاثة الأولى بناء على نسبة زيادة متوسط الحضور الجماهيري عن الحد الأدنى.

ويتصدر الجزيرة حالياً الترتيب الجماهيري قبل الجولة 11، يليه نادي خورفكان في المركز الثاني، ثم العين ثالثاً، وفي المركز الرابع الوحدة، والشارقة خامساً، ثم الوصل سادساً، يليه شباب الأهلي في المركز السابع، ويحتل النصر المركز الثامن، ثم اتحاد كلباء تاسعاً والعروبة عاشراً، يليه بني ياس وعجمان والإمارات والظفرة.

وتأتي المبادرة إيماناً من الرابطة بأهمية الجماهير، من خلال توفير تجربة حضور ممتعة وسهلة للمباريات، عبر الارتقاء بمختلف الخدمات وآليات التواصل معهم.

وتنطلق الجولة 11 بأربع مباريات بعد توقف 35 يوماً بسبب مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب،ويلعب العين مع النصر، عجمان مع الوصل،الجزيرة مع خورفكان،والعروبة مع الإمارات قيما يلعب غداً الوحدة مع كلباء،شباب الأهلي مع الظفرة، الشارقة مع بني ياس.

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