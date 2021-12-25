العروبة والإمارات..الخروج من النفق المظلم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - رأس الخيمة - أحمد عيسى

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يستضيف ملعب الفجيرة في السابعة والنصف مساء اليوم لقاء العروبة وضيفه الإمارات، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يخوضها الفريقان بذكريات مواجهاتهما في دوري الدرجة الأولى، بعد أن التقى أخضر الفجيرة والصقور مراراً في الهواة، وسيلعب كل طرف من أجل الانتصار أملاً في اقتناص الثلاث نقاط، التي لم يحصل عليها أي منهما، منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي.

يسعى العروبة صاحب الأرض والجمهور إلى تحقيق فوزه الأول اليوم في الدوري حيث يمتلك 4 نقاط فقط، ويأتي في المركز قبل الأخير، الذي يحتله ضيفه الإمارات بنقطة وحيدة، مما يجعل هذه الوضعية المباراة على سطح صفيح ساخن، مع رغبة كل فريق في تحقيق الفوز الأول للخروج من النفق المظلم.

والذي يؤدي مع نهاية المسابقة حتماً للعودة من جديد لكرة الشمس الحارقة مع أندية الهواة، وخسر العروبة مباراته في الجولة العاشرة أمام بني ياس بثنائية.

قال التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة: قمت بتجهيز الفريق جيداً لمباراة اليوم وتركيز اللاعبين منصب حالياً حول كيفية تجاوز عقبة الفريق الضيف، معرباً عن أمله في أن يكون التركيز حاضراً، وأتمنى أن يكون اللاعبون في يومهم وعند حسن ظن جماهيرهم.

وأكد عدم وجود أي غيابات، لافتاً إلى أن العروبة دائماً ما ينجح في تقديم الأداء الجيد، لكن الفوز في أغلب الأحيان يذهب للطرف الآخر، ولذلك هناك رغبة كبيرة في تحقيق العلامة الكاملة اعتباراً من مباراة اليوم، مشيراً إلى معالجة شرود اللاعبين الذهني الذي يحدث دائماً مع بداية المباراة.

من جانبه وصف طارق السكتيوي مدرب الصقور المواجهة بالمصيرية، ذاكراً أن موقف فريقه لا يتحمل مواصلة نزيف النقاط مع اقتراب نهاية القسم الأول من الدوري.

مشيراً إلى أهمية حصد النقاط خلال الثلاث جولات المقبلة، وقال: الفوز بالنقاط مهم جداً ويمنحنا دفعة معنوية كبيرة لأننا نواجه منافساً مباشراً على البقاء في الدوري ويتقدم علينا بالنقاط والفوز يجعلنا نتساوى برصيد 4 نقاط، أما الخروج بنتيجة سلبية فلن يكون أمراً جيداً، لذلك ندرك أهمية اللقاء وضرورة القتال لانتزاع النقاط.

وأضاف: مهمتنا لن تكون سهلة في المباراة، لكن نتملك رغبة كبيرة للفوز، وأعتقد أن اللاعبين سيبذلون كل جهدهم للعودة بالنقاط رغم النقص المؤثر الذي نعاني منه.

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