الجزيرة وخورفكان.. فرصة العودة للانتصارات

المصدر: خورفكان - محمد فضل أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، وضيفه خورفكان عند الخامسة مساء اليوم باستاد مدينة زايد الرياضية ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تمثل فرصة لكلا الفريقين للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد أن تعثر كلاهما في آخر اللقاءات، ويحتل الجزيرة المركز السادس برصيد 16 نقطة، ويليه خورفكان برصيد 15 نقطة.

وعانى الجزيرة «حامل اللقب» قبل توقف الدوري نزيف النقاط بتعرضه لخسارتين على التوالي أمام عجمان 1-2، ثم العين في الجولة السابقة 1-5، بينما خسر خورفكان مباراته الأخيرة أمام الشارقة، ولكن نتائجه في الجولات التي سبقت الخسارة كانت إيجابية، ويعمل الفريقان اليوم على العودة لسكة الانتصارات.

وأما خورفكان فيتطلع إلى العودة من ملعب الجزيرة بنتيجة إيجابية أقلها التعادل، إن لم يكن الفوز، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي إلى تناسي مرارة الخروج «المخيب» من مسابقة كأس رئيس الدولة قبل أيام أمام الوصل الذي فاز بثلاثية نظيفة في عقر الدار، وقام زاناردي بتصحيح أخطاء الفريق التي لازمت اللاعبين أمام الوصل، وبات لاعبو النسور على أهبة الاستعداد لمباراة ملعب مدينة زايد اليوم، ويفتقد الفريق جهود مدافعه محمد سبيل المعاقب بالطرد في لقاء الوصل.

كايزر: مبخوت يحتاج للراحة

من جانبه أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه يتوقع مباراة صعبة ومختلفة عن لقاء العروبة قبل عدة أيام في منافسة الكأس، مشيراً إلى أن خورفكان فريق منظم ولديه مقدمة هجومية تسبب المشكلات دائماً، وقال إن فريقه جاهز للمباراة وسيسعى للفوز بالنقاط الثلاث.

وعلل عدم مشاركة المهاجم علي مبخوت في اللقاء، بأن اللاعب ظل يخوض أكثر من 50 مباراة في الموسم، وأن ذلك عرضه للإرهاق، ولا بد من منحه راحة، وذكر أن جهوزية ميلوس وخلفان مبارك لم تتأكد بعد، وأنه سيرى وضع اللاعبين قبل لقاء اليوم ليتخذ القرار، إما بالمشاركة وإما راحتهما.

وأكد كايزر أن العودة لمباريات الدوري بعد فترة توقف طويلة لن تؤثر في لاعبيه، لأنهم ظلوا في حالة تدريبات مستمرة مع أداء مباريات ودية وتنافسية.

التركيز مطلوب

من جانبه، قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان: تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة، ويجب أن ننسى هزائم الكأس والتفكير في مواجهات الدوري مشيراً إلى أن فريقه يمتلك 15 نقطة وبحاجة للحصول على أكبر عدد من النقاط ومزاحمة فرق المقدمة، وألمح إلى أن المباراة تتطلب تركيزاً عالياً، لأنه مهم جداً في مثل هذه المواجهة، كما أن الأخطاء يجب أن تكون صفراً وعلى اللاعبين تقديم أفضل ما عندهم في الـ90 دقيقة.

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