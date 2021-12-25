العين والنصر.. قمة الإثارة

المصدر: العين - طلحة عبد الله - دبي - عدنان الغربي

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تتجدد في السابعة والنصف من مساء اليوم، باستاد هزاع بن زايد، مباريات القمة بين فريقي العين والنصر، في الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي مواجهة تأتي بعد أيام قليلة من مواجهتهما الأخيرة في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي حسمها «الزعيم» لصالحه بهدف دون رد، وهو ما يضفي الكثير من الإثارة على مباراة الليلة.

حيث يتطلع العين لتأكيد جدارته ومتابعة انتصاراته والمحافظة على صدارته للدوري برصيد (24 نقطة)، بينما يأمل النصر صاحب المركز الرابع برصيد (17 نقطة) في رد الدين والعودة بأفضل نتيجة من ملعب مضيفه.

وتبدو الأجواء مثالية في المعسكر البنفسجي، حيث تسودها المعنويات العالية، بعد التأهل لربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفي الوقت الذي يستمر فيه غياب كل من مرياح، وكوامي، وكايو كانيدو، تترقب جماهير الفريق عودة بعض الغائبين عن المباراة السابقة بداعي الإصابة، وأبرزهم بندر الأحبابي ومحمد عباس.

وإن كانت عودتهما مرهونة بتقرير الجهاز الطبي وفق تصريحات عبد الله علي مشرف الفريق الأول، وفي حال استمرار غيابهما فيتوقع أن يدخل العين مباراة الليلة بالتشكيلة نفسها التي خاض بها اللقاء السابق.

كان العين اختتم تدريباته أمس وحرص خلالها المدرب على إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، للوقوف على جهوزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مواجهة اليوم.

على الجانب الآخر.. يسعى النصر لتضميد جراح الخروج المبكر من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة على يد المنافس ذاته، ولا يملك العميد أكثر من خيار، إذ يحتم عليه الوضع الحالي وترتيبه في جدول المسابقة، أن يفوز بالنقاط الثلاث لضمان التحرك نحو دائرة المقدمة، وتأكيد حظوظه في المنافسة على اللقب، بجانب العمل على عدم إفساح المجال للزعيم لتعميق الفارق بينهما.

ويغيب عن تشكيلة النصر المدافع محمد عايض لأسباب صحية، ومن المتوقع أن يدفع المدرب الأرجنتيني رامون دياز بضياء سبع من البداية بعد أن استعاد جاهزيته البدنية.

ريبروف: المهمة ليست سهلة

شدد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، على أهمية التعامل بجدية وتركيز كبيرين في مواجهة الليلة أمام النصر، موضحاً أن الأخير سيسعى بعد الخسارة التي تلقاها على أرضه في المباراة الأخيرة، إلى تعويض النتيجة.

وقال: عملنا على مراجعة أداء فريقنا ومعالجة الأخطاء العديدة التي ارتكبها اللاعبون رغم فوزنا بنتيجة اللقاء السابق، وأعتقد أن الأمور لن تكون سهلة عندما تواجه الفريق نفسه بعد ثلاثة أيام فقط، لذلك يتوجب علينا أن ننسى النتيجة التي حققناها، مع الوضع بالاعتبار أنها مباراة مختلفة تلعب في منافسة مختلفة.

وعن الغيابات المتوقعة عن صفوف العين في المباراة قال: أي لاعب سيتم اختياره لتشكيلة مباراة الليلة يجب أن يكون جاهزاً بنسبة 100%.

ولا نستطيع بالطبع أن نشرك لاعباً غير مستعد ولا يزال يتلقى العلاج، فالمباراة مهمة جداً بالنسبة لنا ونتطلع خلالها لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، ولذلك سننتظر حتى الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة لنقرر بشأن العناصر التي سنختارها ضمن القائمة الرئيسة بعد التأكد من جهوزية جميع اللاعبين.

دياز: المواجهة مختلفة

أكد دياز مدرب النصر، أن مباراة اليوم تختلف عن مواجهة الكأس، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من الصدارة، موضحاً أن فريقه على أتم الاستعداد لتقديم أفضل ما لديه، وقال: لعبنا مباراة قوية أمام العين في الكأس، ومواجهة اليوم ستكون بسيناريو مختلف في بطولة مختلفة، ونسعى للفوز والاقتراب من الصدارة، ونتمنى أن يلعب الفريق بكامل قوته، وأعتقد أن الفوز سيكون من نصيب الفريق الأكثر تركيزاً واستغلالاً للفرص.

وكشف المدرب الأرجنتيني عن حاجة فريق لاستعادة فعاليته الهجومية، خصوصاً بالنسبة للثنائي ضياء سبع وسيباستيان تيغالي، وقال: خسرنا المباراة الماضية بسبب الأخطاء وإضاعة الفرص، لكن هذه المرة نتطلع أن نكون أكثر تركيزاً، ونتمنى أن يكون الحظ إلى جانبنا لتحقيق النتيجة المطلوبة.

سعيد جمعة: جاهزون لمواجهة النصر

أكد، سعيد جمعة، مدافع فريق نادي العين، جاهزيته مع زملائه اللاعبين لمباراة الليلة أمام النصر.

وقال: نحن مطالبون بالتركيز والقتال منذ البداية وحتى النهاية، وندرك تماماً أن مهمة الفريق خلال المرحلة المقبلة لن تكون سهلة بعد فترة التوقف التي استمرت طويلاً، غير أن المدرب سيرجي ريبروف، وضع الخطط الفنية والأمور المرتبطة بالتحضير للمواجهة، وأتمنى أن نقدم الأداء المشرّف، الذي يقودنا لتحقيق الفوز مع الاحترام للفريق الضيف.

وتوقع جمعة حضوراً حاشداً لجماهير العين في مدرجات ملعب المباراة لمساندة ودعم الفريق، وقال: كلاعبين نعدهم بتقديم أفضل ما لدينا، تطلعاً لتحقيق النتيجة التي تسعدهم.

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