عجمان والوصل.. تكافؤ الفرض

المصدر: عجمان- ياسر قاسم دبي-إيهاب زهدي

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مواجهة متكافئة تجمع فريقي عجمان وضيفه الوصل في الخامسة من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويتجسد التكافؤ والتشابه بينهما من واقع ترتيبهما في الجدول، فصاحب الأرض في المركز الثامن برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادلين والخسارة في 4 مباريات، بينما الوصل في المركز التاسع بـ 13 نقطة من الفوز في 3 مباريات والخسارة مثلها وتعادل 4 مرات، ويتطلع كل طرف للفوز من أجل التقدم خطوة كبيرة للأمام في وسط الجدول.

ورغم فترة التوقف الطويلة للدوري عقب الجولة العاشرة، «34 يوماً»، إلا أن الاستعداد لمباراة اليوم، كان جيداً للفريقين من واقع خوض مبارياتهما في كأس الرابطة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فالفريق «البرتقالي» خاض مباراتين قويتين أمام شباب الأهلي ثم الوحدة خلال 5 أيام فقط، خسر الأولى في ربع نهائي كأس الرابطة بصعوبة 1-2.

كما خسر الثانية بالصعوبة ذاتها بهدف دون رد، وظهر الفريق بمستوى مطمئن لمدربه غوران، رغم غياب عدد من عناصره الأساسية في المباراتين، وتبدو ظروفه في مباراة اليوم أفضل بكثير حيث لا يغيب عنه سوى البرازيلي لياندرو اللاعب المقيم بسبب الإصابة كما يغيب معه عبد الله جاسم بداعي شرط الإعارة.

فيما يدخل الوصل المواجهة،وهو يسعى لتحسين مركزه الذي لايتناسب مع جماهيريته وإمكانياته، ويأمل في العودة إلى طريق الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الجولة الثامنة، عندما فاز على الإمارات بهدف دون مقابل، وبعدها خسر من ضيفه النصر 1-2، وتعادل مع مضيفه الظفرة 2-2 في الجولتين التاسعة والعاشرة.

غوران: نسعى للفوز ونحترم المنافس

أوضح الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان، أن استعداداته للمباراة جيدة رغم ضيق الوقت من بعد مباراة الوحدة، مشيراً إلى أن المواجهة تعتبر صعبة بكل المقاييس، وانه يحترم الوصل كمنافس قوي، ولكنه في نفس الوقت يعمل على تحقيق الفوز، لاسيما أن المباراة على ملعب عجمان.

وقال غوران إنه لن يتعجل توقع ما يحصده فريقه بنهاية الدور الأول للمسابقة، ويتعامل مع كل مباراة لوحدها ويركز حالياً على مواجهة الوصل وكيفية تحقيق نتيجة إيجابية فيها.

وأشار إلى أن وضع فريقه يبدو أفضل من المباراتين السابقتين، رغم غياب البرازيلي لياندرو، مؤكداً ثقته في جميع اللاعبين المرشحين لخوض المباراة.

هيلمان: نهدف لتحسين ترتيبنا

على الجانب الآخر.. قال البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل: الجهاز الفني ركز على استشفاء اللاعبين خلال الأيام الماضية استعداداً لهذا اللقاء، وحتى نتجنب الإصابات، خاصة إننا نلعب عدداً من المباريات القوية في فترة قصيرة، ونسعى للحفاظ على المستويات القوية، والأداء الذي قدمناه خلال المباراتين الأخيرتين في مسابقتي الكأس، ولكن إذا حدث تذبذب في المستوى، فهذا أمر متوقع، مع توالي المباريات وصعوباتها.

أضاف: هدف الوصل دائماً، هو الفوز، حتى نتمكن من تحسين ترتيبنا في جدول المسابقة، وعلينا التعامل مع كل مباراة على حدة، لنحقق أهدافنا، والجهاز الطبي عمل على تجهيز الغائبين، مع ذلك فالأمور غير واضحة، حول إمكانية مشاركتهم في المباراة من عدمها.

استعداد قوي

وبدوره، قال راميرو بينتي لاعب الوصل: عجمان فريق قوي ومتطور، ونحن نسعى إلى التقدم في جدول الترتيب، ولذا جاء استعدادنا بشكل قوي للمباراة، مع التركيز على استشفاء اللاعبين، نظراً لضيق الفاصل الزمني بين المباريات.

نتيجة إيجابية

أكد مدافع عجمان محمد إسماعيل أن هدفهم الفوز في مباراة اليوم أمام الوصل، مؤكداً احترامهم الكامل لمنافسهم الذي يعتبر من الفرق الكبيرة، وقال إن عجمان قدم مستويات جيدة هذا الموسم بما فيها المباريات التي خسر نتيجتها، وهذا يدعو للتفاؤل لتحقيق نتيجة إيجابية.

جوائز عينية للجمهور

أعد نادي عجمان بالتعاون مع أقطاب النادي عدداً كبيراً من الجوائز العينية، تشجيعاً لجمهور الفريق في مباراة الوصل، وتتنوع الجوائز بين هواتف متحركة كوبونات هدايا قدمها قطب النادي ورئيس مجلس إدارته الأسبق عبد الله سعيد النعيمي وأحمد الشامسي عضو مجلس إدارة النادي، وعدد من محبي النادي، وذلك تحفيزاً للجمهور لحضور المباراة ومشاهدتها من داخل الاستاد.

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