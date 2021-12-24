أحمد بن درويش: ذهاب وإياب الكأس.. عدالة للمتنافسين

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن المردود الفني لفرق دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة جاء قوياً، كما أن التنظيم الإداري أتى جيداً، على الرغم من إقامة المنافسات على مدار ثلاثة أيام، بسبب منح الفرق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد مباريات بطولة كأس المحترفين، مشيراً إلى أن مثل هذا النجاح يحفز لمزيد من الجهد والعمل خلال الأدوار المقبلة.

وعن سبب عدم إقامة المسابقة من دور الـ 32، قال رئيس لجنة المسابقات: إن ضغط الروزنامة وتعدد مشاركات المنتخب الوطني في بطولات عدة خلال الفترة الماضية، جعلنا نقيم الدور التمهيدية بين فرق الدرجة الأولى فقط، على أن يصعد فريقان منها إلى دور الـ 16، ولكننا سنعيد دراسة الموضوع خلال الموسم المقبل وإذا وجدنا أن الروزنامة تسمح بإقامة دور الـ 32 سوف نستحدثه، كما أننا قررنا إقامة دور الأربعة بنظام الذهاب والإياب، لمنح الفرق مزيداً من الفرص للتألق والتأهل عن جدارة وبعدالة للمباراة النهائية.

وعن اعتراض البعض لطريقة اختيار أفضل لاعب في المباريات، قال إن هناك لجنة من المعنيين عن المباريات هي التي تقوم باختيار أفضل لاعب في كل مباراة دون تدخل من لجنة المسابقات، ولكن إذا كان البعض يرى بعض الملاحظات فسوف يتم دراستها والاستفادة منها خلال الأدوار المقبلة.

دور بلا مفاجآت

كانت مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، قد خلت من أية مفاجآت، حيث جاءت جميع النتائج طبيعية ومتوقعة، رغم مساعي بعض الفرق لترك بصمة يذكرها التاريخ، حيث فاز بني ياس على الإمارات بثلاثية، وأوقف الجزيرة بخبرة لاعبيه مغامرة العروبة بالفوز بهدف واحد.

ولم يجد الوصل صعوبة في تحقيق الانتصار علي خورفكان بالخور بثلاثية، وبصعوبة حد الوحدة من طموح عجمان بالفوز بهدف، ورغم النقص بصفوفه للإصابة، أقصى العين منافسه النصر بملعبه بهدف دون مقابل، ونجح كلباء بالخبرة في الفوز على العربي الطموح بهدفين مقابل هدف، وابتسم جمهور شباب الأهلي بفوز فريقه على الظفرة بهدف، لكنه خسر جهد عموري للإصابة، فيما تخطي الشارقة منافسه حتا بهدفين مقابل هدف.

بتلك النتائج تشهد مباريات دور الثمانية مواجهات نارية من العيار الثقيل، حيث ينتظر أن تشهد المسابقة خروج فرق الكبار نتيجة للمواجهات القوية فيما بينها، وتقام مباريات هذا الدور يومي 14، 15 يناير المقبل، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

حيث يتقابل الوصل بملعبه مع العين، والجزيرة مع الوحدة بمدينة زايد، والشارقة في عقر داره مع شباب الأهلي، وكلباء مع بني ياس بملعب الأول.

ذهاب وإياب

فيما تشهد المسابقة في المربع الذهبي إقامة المنافسات بنظام الذهاب والإياب، يوم 15 فبراير للذهاب و22 من الشهر نفسه للإياب، لمنح الفرصة لظهور الفرق المتميز يصعد بعده الفائز بمجموع المباراتين، وقررت لجنة المسابقات إلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين، في هذا الدور حيث سيتم احتساب الهدف بقيمته الإسمية دون ترجيح كفة فريق عن آخر، وتعد لجنة المسابقات والأمانة العامة عدة مفاجآت تنظيمية خلال الأدوار المقبلة تساهم في جذب الجماهير للمدرجات بعد أن شهدت مباريات دور الستة عشر إقبالاً ضعيفاً نتيجة تأثر الجمهور بنتائج المنتخب في بطولة كأس العرب.

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