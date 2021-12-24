العين يترقب عودة الغائبين

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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يترقب العين عودة ثلاثة لاعبين على الأقل للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام ضيفه النصر لحساب الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين السبت، بعد أن افتقد الفريق جهودهم في المباراة السابقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، أبرزهم الثنائي بندر الأحبابي، ومحمد عباس، وأكد عبدالله علي مشرف الفريق الأول، أن اللاعبين خضعا للفحوصات الطبية وستكون مشاركتهما مرهونة بتوصية الطبيب، بعد أن شعر الأحبابي بآلام خفيفة في الظهر، فيما عانى محمد عباس من آلام في العضلة الخلفية، وبالنسبة للمهاجم لابا كودجو فسيكون جاهزاً لمواجهة الغد بعد استبداله في المباراة السابقة بسبب الإرهاق.

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