«الصحوة والتعويض» في دوري «الهواة»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تشهد ملاعب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم 3 مباريات في الجولة 12 بشعار «الصحوة والتعويض» وتجمع المباريات الجزيرة الحمراء مع الفجيرة، ومسافي مع مصفوت، وغلف اف سي مع الذيد.

ويسعى الفجيرة السابع «15 نقطة» لاستمر انتفاضته استغلال ظروف مضيفه الجزيرة الحمراء الحرج الذي تلقى هزيمة قاسية قبل أسبوع أمام دبا الفجيرة بنصف درزن أهداف ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، وسيحاول مدرب الفريق معتز عبد الله إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات لكن المهمة أمام «الذئاب» لن تكون سهلة بعد أن استعاد الأخير بريقه وتمكن من تحقيق فوزين متتاليين في المسابقة.

وفي اللقاء الثاني يبحث مدرب مسافي الجديد فهد الدبل، عن التعويض وإيجاد حل لهزائم فريقه، وذلك عندما يلتقي بفريق مصفوت الثامن في سلم الترتيب «12 نقطة» فيما يملك مسافي 6 نقاط في المركز قبل الأخير وتعادل بهدف أمام الذيد في المباراة الماضية.

ويستقبل فريق غلف اف سي الحادي عشر بـ 8 نقاط في المواجهة الثالثة ضيفه الذيد التاسع بعشر نقاط في لقاء مثير ووضع الفريقين غير جيد ، ولكن الصراع بينهما مثير من واقع فارق النقطتين في جدول الترتيب، وخسر غلف مباراته في الجولة الماضية أمام الفجيرة.

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