"التسامح والتعايش" شعار الجولة الـ 11 لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية شعار "جولة التسامح والتعايش"، على الجولة الحادية عشرة، من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي ستقام يومي 25 و26 ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة مشتركة مع وزارة التسامح والتعايش، التي تسعى من خلال مبادراتها إلى تنمية روح الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، بين جميع سكان الدولة، وتشجيع الحوار بين الأديان، وبناء جسور التفاهم والتواصل والحوار، ونبذ العنف والتمييز والكراهية، ورسم خارطة طريق نحو آليات ترجمة التسامح كقيمة وطنية، تنطلق إلى العالم بهدف إظهار الإمارات كنموذج فريد تلتقي فيه الحضارات لتعزيز السلام والتعايش بين شعوب العالم كافة، تماشيًا مع مئوية الإمارات 2071.

وينسجم شعار الجولة مع القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي يستمدها من وسطية الدين الإسلامي الحنيف، ومن العادات والتقاليد العربية النبيلة، ومن حكمة وإرث زايد الخير، حيث تُعد الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز