«المنتخبات» توصي بالإبقاء على مارفيك والاستغناء عن حماد والكعبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أوصت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها الأول يوم أمس، برئاسة حميد الطاير، برفع توصية لمجلس إدارة الاتحاد بالإبقاء على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك حتى نهاية عقده، الذي يتزامن مع نهاية تصفيات مونديال 2022، مع تقديم كل الدعم للمنتخب خلال الفترة المقبلة سعياً لاجتياز التصفيات.

كما قررت تكليف رئيس اللجنة حميد الطاير والعضو أحمد الطنيجي بالإشراف على المنتخب الأول بديلاً للمشرف السابق محمد عبيد حماد وتوجيه الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية وكذلك الإداري خالد الكعبي، والاستغناء عن طبيب المنتخب ارتوكال ارانيك والبحث عن طبيب بديل لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

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