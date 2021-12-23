«مونديال الأندية» في موعده بملعبي الجزيرة والوحدة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تعقد اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، اجتماعاً مهماً مطلع الأسبوع المقبل، من أجل وضع مزيد من اللمسات على الاستضافة لكي تخرج في أبهى صورها، وبما يتناسب مع اسم ومكانة الإمارات، واستمراراً لتميز الدولة في الاستضافات الأربع السابقة.

وعلم «البيان الرياضي» أن اللجنة المنظمة استقرت على تثبيت موعد البطولة، خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير المقبل، على أن تُجرى المنافسات على ملعبي ستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وملعب آل نهيان في نادي الوحدة، وسيكون الافتتاح والختام على ستاد محمد بن زايد.

وتواصل باقي لجان العمل اجتماعاتها من أجل التحضير الجيد للبطولة، وتشهد اللجنة الإعلامية، التي يترأسها الزميل يعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية نشاطاً كبيراً من أجل التحضير الجيد للبطولة، وضمان تغطية إعلامية متميزة لها، خاصة مع قوة وحجم الفرق المشاركة وهي الجزيرة «بطل الدوري الإماراتي»، الأهلي «بطل دوري أبطال أفريقيا»، تشيلسي «بطل دوري أبطال أوروبا»، الهلال السعودي «بطل دوري أبطال آسيا»، مونتيري المكسيكي «بطل دوري أبطال الكونكاكاف»، أوكلاند سيتي النيوزيلندي «ممثل أوقيانوسيا»، وبالميراس البرازيلي «بطل كوبا ليبرتادوريس».

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