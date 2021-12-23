4 فرق إماراتية في قرعة أبطال آسيا 17 يناير

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 17 يناير موعداً لإجراء قرعة دوري الأبطال في النسخة الجديدة 2022، بمشاركة 40 نادياً على مستوى القارة الصفراء، ويشارك من أنديتنا الجزيرة وشباب الأهلي مباشرة فيما يشارك بني ياس والشارقة من خلال «الملحق»، وتعتبر هذه المشاركة هي النسخة الأخيرة قبل تطبيق الحصة الجديدة المقررة للإمارات بداية من نسخة عام 2023.

والتي ستشهد تقليص مقاعد الإمارات في دوري الأبطال ، لتصبح مقعداً واحداً مباشراً ونصفين من خلال الملحق، بدلاً من مقعدين مباشرين. ويشارك الجزيرة بصفته بطل الدوري، وشباب الأهلي - ثالث الدوري - بصفته بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبني ياس بصفته وصيف بطل الدوري والشارقة بعد حصوله على المركز الرابع في الدوري.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة الدوري التمهيدي لمنطقة غرب القارة يوم 15 مارس 2022، والدور التمهيدي الثاني في الخامس من أبريل، والدور التمهيدي النهائي يوم 20 أبريل، وينطلق دور المجموعات «بنظام التجمع» في الفترة من 10 إلى 26 لمنطقة غرب القارة .

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