محمد بن ثعلوب: معسكر «الجودو» بتونس حقق أهدافه

المصدر: (أبوظبي - وام )

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تعود بعد غدٍ بعثة منتخبنا الوطني للجودو قادمة من تونس بعد ختام معسكر الإعداد الذي أقيم استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة لموسم 2022 - 2023، وأولها دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 9 إلى 19 يناير 2022، في 15 لعبة رياضية تحت شعار «روحنا الذهبية».

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن منتخبنا الوطني استفاد بشكل كبير من المعسكر الذي استمر 10 أيام بمشاركة 9 لاعبين بمدينة القيروان، وحقق كل أهدافه. وأشار إلى أن الثقة كبيرة في اللاعبين الواعدين الذين يمثلون مستقبل رياضة الجودو في الدولة وهم أحمد فيصل النقبي، وعلي حسن الدرمكي، وزايد فيصل النقبي، وحميد الشامسي «نادي اتحاد كلباء»، ومنصور جمعة، ومانع جمعة..

وخالد وليد، وراشد زاهي «نادي الشارقة» وحمد الهاشمي «نادي خورفكان» بجانب الجهاز الفني المكون من المدرب الياباني أشيدا كوكي مدرب عام منتخبات الفئات العمرية والمدرب جعفر النخلي. وعقب العودة من تونس سيستمر برنامج الإعداد المحلي حتى موعد معسكر تركيا الذي سيقام خلال الفترة من 8 وحتى 14 يناير للتوجه منه مباشرة إلى دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام منافسات الجودو بها خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير 2022.

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