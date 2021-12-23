شباب الأهلي يواصل رحلة الدفاع عن الكأس الغالية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ، الظفرة - محمد صادق ، كلباء – محمد فضل

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حجز شباب الأهلي - حامل اللقب - مقعده في دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد تغلبه على مضيفه الظفرة بهدف من ركلة جزاء، سجله حمدان الكمالي، في الدقيقة 21، في المباراة التي جرت، أمس، باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.

ورغم تعرض شباب الأهلي لضربة موجعة في بداية المباراة، بعد خروج نجمه عمر عبد الرحمن للإصابة، في الدقيقة 14، ونزول البرازيلي يوري سيزار، إلا أن الفريق نجح في التقدم من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد عرقلة تعرض لها مهدي قائدي، من جانب مدافع الظفرة حمد المرزوقي، نفذها المدافع حمدان الكمالي بنجاح.

وفرض شباب الأهلي أفضليته التامة على مجريات الأمور، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وزيادة غلة الأهداف، إضافة إلى تألق حارس الظفرة، عبد الله سلطان، الذي أنقذ فريقه من أكثر من هدف، وانفراد صريح عن طريق محمد جمعة بيليه، ويوري سيزار، ومهدي قائدي، الذي انفرد بالمرمى، ولكن الحارس أبعدها ببراعة.

ولم يتمكن الظفرة من الظهور بشكل جيد في الشق الهجومي، إذ غابت الفرص الحقيقية للتهديف، بسبب عدم وجود حلول.

ويواجه شباب الأهلي في دور الثمانية، الشارقة، الذي تخطى ضيفه حتا أمس 2 - 1.

ولم يجد الشارقة صعوبة في الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون رد، جاء الأول عبر البرازيلي برنارد بعد مرور 10 دقائق من تسديدة قوية على يمين الحارس محمد وليد.

وضاعت أكثر من فرصة للشارقة بعد هذا الهدف من كايو لوكاس الذي نجح في التعويض بهدف رائع من لعبة خلفية في الدقيقة 30، وحاول حتا بعد ذلك الاستفادة من المرتدات لتقليص الفارق وتهيأت له فرصة من راشد سالم مرت قريبة من مرمى الحارس عادل الحوسني لينتهي الشوط الأول بالهدفين.

واختلف الوضع في الشوط الثاني، حيث اجتهد حتا لتقليص الفارق والعودة للمباراة، لكن اصطدم بقوة دفاع الشارقة وحارس مرماه، وكانت أبرز الفرص من عمر سعيد.

وبالمقابل ضاعت فرص عديدة للشارقة من الحسن صالح، ونجح حتا في تقليص الفارق من ركلة جزاء ، نفذها البرازيلي ريجيس في سقف المرمى في الدقيقة 79، وحاول حتا تعديل النتيجة، والشارقة توسيع الفارق، لكن كانت صافرة الحكم عادل النقبي أسرع، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 2-1.

وضرب اتحاد كلباء موعداً مع بني ياس، في دور الثمانية، بعد فوزه الصعب على العربي القيواني بنتيجة 2-1، وهى الخسارة الأولى التي يتعرض لها متصدر دوري الهواة هذا الموسم، في مختلف المسابقات، أحرز هدفي كلباء، الغيني عثمان كمارا، وعبد السلام محمد، في الدقيقتين 9، 22، وللعربي باولينيو في الدقيقة 57، ولعب كلباء منذ الدقيقة 42 بعشرة لاعبين، إثر طرد حكم المباراة، عمار الجنيبي، لمدافع النمور، محمد سبيل، بالبطاقة الصفراء الثانية.

وبنهاية مباريات اليوم يكتمل عقد دور الثمانية لأغلى الكؤوس ، حيث يواجه الجزيرة جاره الوحدة، بينما يلعب العين أمام الوصل ، وستجري المباريات يومي 14 و 15 يناير المقبل.

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