الشارقة يضرب موعداً مع شباب الأهلي في الكأس

المصدر: الشارقة ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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ضرب الشارقة موعداً مع شباب الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد نيله آخر بطاقات التأهل بفوزه على ضيفه حتا 2-1 في آخر مباريات دور الـ 16 والتي أقيمت بإستاد الشارقة، ولم يجد الشارقة صعوبة في الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون رد، جاء الأول عبر البرازيلي برنارد بعد مرور 10 دقائق من تسديدة قوية على يمين الحارس محمد وليد، وضاعت أكثر من فرصة للشارقة بعد هذا الهدف من كايو لوكاس الذي نجح في التعويض بهدف رائع من لعبة خلفية في الدقيقة 30، وحاول حتا بعد ذلك الاستفادة من المرتدات لتقليص الفارق وتهيأت له فرصة من راشد سالم مرت قريبة من مرمى الحارس عادل الحوسني لينتهي الشوط الأول بالهدفين.

واختلف الوضع في الشوط الثاني حيث اجتهد في حتا لتقليص الفارق والعودة للمباراة ولكن اصطدم بقوة دفاع الشارقة وحارس مرماه، وكانت أبرز الفرص من عمر سعيد، وبالمقابل ضاعت فرص عديدة للشارقة من الحسن صالح، ونجح حتا في تقليص الفارق من ركلة جزاء نتيجة عرقلة راشد سالم من ماجد راشد داخل الصندوق، نفذها البرازيلي ريجيس في سقف المرمى في الدقيقة 79 وحاول حتا تعديل النتيجة والشارقة توسيع الفارق ولكن كانت صافرة الحكم عادل النقبي أسرع لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 2-1.

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