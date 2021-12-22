لجنة المنتخبات توصي باستمرار مارفيك مدرباً لمنتخب الإمارات

المصدر: البيان

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22 ديسمبر 2021

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الأول اليوم في مقر الاتحاد بدبي بحضور حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وعبدالله سالم بن طوق ومطر محمود الحوسني وأحمد عبدالرحمن الطنيجي أعضاء اللجنة وميشيل سالغادو مستشار اللجنة وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات مقرراً ، فيما تعذر حضور سويدان سعيد النابودة نائب رئيس اللجنة لوجوده خارج الدولة .

ورحب الطاير بأعضاء اللجنة ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مشيداً بالدور الذي لعبته اللجنة السابقة ومتمنياً التوفيق للجنة الجديدة في وضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تساهم في تطور منتخباتنا الوطنية .

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال أهمها ملف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول ، حيث قررت اللجنة رفع توصية لمجلس الإدارة بالإبقاء على الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك حتى نهاية عقده بالتزامن مع ختام التصفيات في مارس 2022 وتقديم كل الدعم للأبيض في باقي مشواره من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى .

وقررت اللجنة توجيه الشكر إلى كل من محمد عبيد حماد المشرف السابق للمنتخب الوطني وخالد الكعبي إداري المنتخب على الفترة التي قضوها مع المنتخب الوطني وتكليف رئيس اللجنة وعضو اللجنة أحمد عبدالرحمن الطنيجي بالإشراف على المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة ، فيما تم الاستغناء عن طبيب المنتخب الوطني السيد ارتوكال ارانيك والبحث عن طبيب جديد للعمل مع المنتخب .

واطلعت اللجنة على برامج إعداد منتخباتنا الوطنية استعداداً للبطولات الكروية المختلفة سواء المنتخب الأولمبي ، الشباب مواليد 2001 ، الناشئين 2003 و 2006 وبرامج عمل مراكز التدريب والتطوير إلى جانب الاطلاع على التقارير الخاصة بالمشاركات الماضية للمنتخبات الوطنية سواء الرسمية أو الودية .

وتم استعراض بعض الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير الفني للاتحاد ورفع أسماء أخرى لمناقشتها في الاجتماع المقبل.

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