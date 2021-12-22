الوصل والعين مجدداً في أغلى الكؤوس

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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بفضل توهج لاعبه الدولي فابيو ليما، تمكن الوصل في العودة من الساحل الشرقي بتذكرة العبور إلى دور الثمانية، ضمن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد أن سجل الإمبراطور ثلاثية نظيفة في مرمى النسور، عن طريق ليما هدفين، وهدف لبوتكير، وقد ساهم طرد مدافع النسور أحمد الزيودي في الشوط الأول في تسهيل مهمة الوصل للعودة ببطاقة الصعود لربع النهائي، وجاء تألق الضيوف امتداداً لمباراة الفريق في كأس الرابطة، التي خطف فيها تعادلاً مثيراً وبثلاثية أمام العين بملعب هزاع بن زايد في دار الزين، ولأن قدر الكبار أن يلتقوا سوياً فقد وضعت القرعة مجدداً، الإمبراطور والزعيم وجهاً لوجه في ربع نهائي الكأس الغالية، ليلتقى الفريقان هذا الموسم في 5 مباريات وفي كل المسابقات منها اثنتان في دوري أدنوك للمحترفين، ومثلهما في دور الثمانية بكأس رابطة دوري المحترفين، وواحدة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

مغادرة

وفيما يتعلق بخورفكان فقد غادر النسور المسابقة الثانية على التوالي، بعد خروجهما أولاً من كأس الرابطة، على يد العنابي وتبقى فقط لخورفكان مسابقة الدوري التي يبلي فيها الفريق بلاءً حسناً ويحتل النسور المركز السابع بـ 15 نقطة.

نجم المباراة

من جانبه قال فابيو ليما الذي اختارته اللجنة المنظمة نجماً للمباراة بعد تسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة: المباراة لم تكن سهلة لأن الفريق المنافس لديه لاعبين على مستوى عالٍ، مع ذلك تمكنا بفضل التركيز واللعب بحذر، من اللعب بشكل جيد، وكنا حذرين طوال الوقت.. بالطبع أنا سعيد لاختياري رجلاً للمباراة وأعتقد أن تألق اللاعبين ساهم في حصولي على الجائزة.

بدوره قال محمد عبد الرحمن لاعب الوصل العائد للمشاركة بعد غيبة: قدمنا أداءً جيداً، وفريقنا يتطور من مباراة لأخرى، ونستعد للمباراة المقبلة.

وفي خورفكان، علّل خليفة مبارك مدافع النسور الهزيمة لحالة الطرد التي استغلها الضيوف على أفضل ما يكون ليتمكنوا من تحقيق الفوز، وقال: يجب علينا مراجعة حساباتنا، لأننا لم نكن جيدين أمام الوصل، وسنسعى لتعويض جماهيرنا عبر مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

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