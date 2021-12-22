ركلة جزاء تمنح شباب الأهلي بطاقة العبور لربع نهائي الكأس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حجز شباب الأهلي مقعده في ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعد تغلبه على مضيفه الظفرة بهدف من ركلة جزاء سجله حمدان الكمالي في الدقيقة 21، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء بإستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.

وينتظر شباب الأهلي حامل لقب البطولة في الدور المقبل الفائز من مباراة الشارقة وحتا اليوم.

ورغم تعرض شباب الأهلي لضربة موجعة في بداية المباراة بعد خروج نجمه عمر عبد الرحمن للإصابة في الدقيقة 14 ونزول البرازيلي يوري سيزار إلا أن الفريق نجح في التقدم من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة تعرض لها مهدي قائدي من جانب مدافع الظفرة حمد المرزوقي نفذها المدافع حمدان الكمالي بنجاح.

وفرض شباب الأهلي أفضليته التامة على مجريات الأمور وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتسجيل وزيادة غلة الأهداف، إضافة إلى تألق حارس الظفرة عبد الله سلطان الذي أنقذ فريقه من أكثر من هدف وانفراد صريح عن طريق محمد جمعة بيليه ويوري سيزار ومهدي قائدي الذي انفرد بالمرمى ولكن الحارس أبعدها ببراعة.

وألغى الحكم ركلة جزاء ثانية احتسبها في الدقيقة 65 عندما تعرض سيزار للعرقلة داخل المنطقة من الحارس عبد الله سلطان وذلك بداعي وجود تسلل على اللاعب.

ولم يتمكن الظفرة من الظهور بشكل جيد في الشق الهجومي، إذ غابت الفرص الحقيقية للتهديف بسبب عدم وجود حلول.

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