كلباء يتخطى العربي ويضرب موعداً مع بني ياس في ربع نهائي الكأس

المصدر: كلباء – محمد فضل

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ضرب اتحاد كلباء موعداً مع بني ياس في دور الثمانية من مسابقة كاس صاحب السمو رئيس الدولة ، وذلك بعد فوزه الصعب على العربي القيواني بنتيجة 2-1 وهى الخسارة الأولى التي يتعرض لها متصدر دوري الهواة هذا الموسم في مختلف المسابقات ، احرز هدفي كلباء الغيني عثمان كمارا وعبد السلام محمد في الدقيقتين 9 ، 22 ، وللعربي باولينيو في الدقيقة 57 ، ولعب كلباء منذ الدقيقة 42 بعشرة لاعبين اثر طرد حكم المباراة عمار الجنيبي لمدافع النمور محمد سبيل بالبطاقة الصفراء الثانية .

وعكس مجريات اللعب خطف عثمان كمارا لاعب كلباء اول اهداف المباراة بعد مجهود فردي رائع وذلك في الدقيقة 9 لانطلاقة المباراة ، ولم يستثمر الفريق الضيف السيطرة المطلقة على دقائق المباراة الأولى والتي شهدت اضاعت اكثر من هدف محقق عبر واليسون وراشد عيسى ، ليمنح الهدف الاول لاعبو النمور مزيداً من المعنويات ويضيف المدافع عبد السلام محمد هدفاً ثانياً لمصلحة فريقه من ضربة رأس محكمة في الدقيقة 22 .

وقبيل نهاية الشوط الأول بدقائق اشهر حكم المباراة عمار الجنيبي البطاقة الصفراء الثانية لمدافع كلباء محمد سبيل في الدقيقة 42 ليكمل النمور بقية المباراة ا بعشرة لاعبين .

وخلال شوط المدربين قلص العربي الفارق عبر تسديدة البرازيلي باولينيو خارج منطقة الجزاء والتي عانقت شباك حارس كلباء جمال عبد الله في الدقيقة 57 ، ولاحت فرصة التعادل للضيوف من الكرة السهلة التي انفرد بها راشد عيسى لكنها ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى كلباء ، وفرصة مماثلة لكمارا انقذها حارس العربي سعود الحوسني ، واحرز العربي هدفاً عن طريق باولينيو تم الغائه بداعي التسلل "د ق 80 . لتنتهي المباراة بفوز النمور بنتيجة 2-1 .

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