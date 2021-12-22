مؤتمر دبي الرياضي الدولي و"جلوب سوكر" يجمع نجوم العالم 27 ديسمبر الجاري

المصدر: وام

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يواصل مجلس دبي الرياضي وضع اللمسات الأخيرة على الدورة السادسة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وحفل الدورة الثانية عشرة من جائزة "دبي جلوب سوكر" العالمية الذي سينظمه المجلس مساء يوم 27 ديسمبر الجاري بفندق أرماني في "برج خليفة".

كما يواصل المؤتمر استقطاب الأسماء الكبيرة في كرة القدم العالمية حيث ستشهد جلسة المؤتمر مشاركة لاعبين من الصف الأول على المستوى العالمي سيتم الإعلان عنهما لاحقا وذلك استمرارا لنهج المؤتمر في تسليط الضوء على تجارب اللاعبين العالميين الذين يحققون إنجازات وألقاب ويشكلون مصدر إعجاب للملايين من اللاعبين الصغار والشباب حول العالم الذين يتتبعون خطواتهم ويسيرون على نهجهم في التدريب واللعب كما أن الأفكار التي يطرحونها خلال الجلسة تكشف جوانبا مهمة من شخصية اللاعب المحترف الناجح وكيفية المحافظة على مستواه الفني والبدني في أفضل الحالات والبقاء في أعلى مستويات الإنجاز.

وسيتم في حفل جوائز "دبي جلوب سوكر" خلال الأمسية ذاتها تكريم الفائزين في 16 فئة من الفئات التي تم التصويت عليها على مستوى العالم وهي: أفضل أكاديمية قارية للشباب وأفضل لاعب رياضات الكترونية وأفضل لاعبة وأفضل فريق للنساء وأفضل حارس مرمى وأفضل مدافع وأفضل فريق للرجال وأفضل وكيل لاعبين وأفضل مدير ناد وأفضل مدرب وأفضل مسيرة لاعب حاليا و أفضل مسيرة لاعب معتزل وأفضل هدّاف وأفضل منتخب وطني و أفضل لاعب وأفضل لاعب حسب استفتاء المشاهدين حيث تم الانتهاء من فرز التصويت واختيار القائمة المختصرة من أجل حصر الاختيار على الفائز الوحيد في كل فئة.

و أنجز مجلس دبي جميع الترتيبات الخاصة بتوجيه الدعوات للمعنيين بالرياضة عموما وكرة القدم خصوصا في دولة الإمارات وكذلك تنسيق حضور الفائزين من مختلف دول العالم بالإضافة إلى انجاز فيلم خاص بالمناسبة يؤكد مكانة الرياضة بين شعوب العالم ودور دولة الإمارات في جميع العالم والاحتفاء بأصحاب الإنجازات في جميع المجالات ومن بينها الرياضة.

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