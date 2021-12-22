16 فريقاً في بطولة الفرجان الثالثة للمدارس برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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تنطلق مساء اليوم بطولة الفرجان الثالثة لكرة القدم الخاصة بطلاب مدارس المرحلة الثانوية، والتي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة بمشاركة 16 فريقاً، وتتواصل حتى 9 يناير المقبل، وستكون البداية عند السابعة والنصف مساءً بلقاء «فالهالا فايكنج» وفريق «ماديرا» على ملاعب جمعية الإمارات التي رصدت الحوافز المالية القيّمة لأصحاب المراكز الأولى.

وجرت أول من أمس قرعة البطولة بمشاركة إداريي ولاعبي الفرق المشاركة، والتي تم خلالها أيضاً الكشف عن تفاصيل البطولة والشروط واللوائح المختلفة، وأعلنت الجمعية خلال مراسم القرعة عن توفير الزي الرياضي لكل الفرق، وإكمال الترتيبات لتنظيم بطولة ناجحة.

من جانبه أكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية أن البطولة تأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بالصحة ونشر السعادة المجتمعية، وقال إن الجمعية رأت مواصلة تنظيم البطولة للاستفادة من فترة إجازة المدارس لتعزيز الجانب الرياضي وسط الطلاب ورفع درجات التنافس، وحرصاً على تقديم خدماتها لكل شرائح المجتمع، مؤكداً أن الرياضة المدرسية تلعب دوراً كبيراً في صقل واكتشاف المواهب وتدعم العلاقات الاجتماعية، وتمنى بن عنبر التوفيق لكل الفرق المشاركة في تقديم مستويات جيدة، مع تأكيده بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية في مواجهة «كوفيد 19» حسب توجيهات الجهات المختصة.

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