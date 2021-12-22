العين يضرب موعداً مع الوصل في الكأس الغالية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - أبوظبي - محمد صادق - أحمد عيسى - كلباء ـ محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد العين إلى دور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه النصر بهدف وحيد سجله لاعبه رافائيل في الدقيقة 80 من عمر مباراتهما مساء أمس، على ملعب استاد آل مكتوم بدبي، في الدور الـ 16 للبطولة الغالية، ويلتقي العين في الدور ربع النهائي، مع الوصل الذي فاز أمس أيضاً، على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف نظيفة.

وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً من اللاعبين، وتألق حارسا مرمى الفريقين، وتسبب تسرع المهاجمين، وسقوطهم المتكرر في مصيدة التسلل، في ضياع الكثير من الفرص السهلة للتسجيل.

وحتى الهدف الذي سجل للعين في الدقيقة 39، عن طريق جوانكا، ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لمدة 3 دقائق، بعدما تم التأكد من تسلل جوناتاس صاحب تمريرة الهدف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتواصل أداء الفريقين بنفس الطريقة في الشوط الثاني، وظلت الشباك نظيفة حتى الدقيقة 80، عندما ارتقى رافائيل وسط مدافعي «العميد»، لركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن، ووضع الكرة برأسه في شباك النصر.

وكان الوصل قد حجز بطاقة التأهل بعد فوزه العريض خارج الديار على خورفكان بنتيجة 3-0، أحرز أهداف الإمبراطور بوتكير في الدقيقة 50، وفابيو ليما هدفين في الدقيقتين 72، و 84 «ركلة جزاء»، ولعب خورفكان منذ الدقيقة 36 بعشرة لاعبين اثر طرد المدافع أحمد الزيودي بالبطاقة الصفراء الثانية.

ويشهد دور الثمانية ديربي ملتهباً في أبوظبي بعد تأهل الجزيرة عقب فوزه على ضيفه العروبة بهدف زايد العامري في الدقيقة الخامسة من لقاء الفريقين مساء أمس على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ويلتقي فخر أبوظبي جاره الوحدة الذي حجز بطاقة التأهل بعد فوزه بصعوبة على عجمان بهدف مقابل للا شيء في المباراة التي جرت مساء أمس باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في دور الستة عشرة.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مدافع العنابي، البرازيلي المقيم، لوكاس بيمنتا في الدقيقة 115 بعد التمديد للأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

قدم الفريقان مباراة متكافئة إلى حد كبير وسط محاولات من الجانبين للسيطرة على مجريات الأمور، وإن مالت الأفضلية النسبية لمصلحة أصحاب الأرض إلا أن لاعبي الوحدة لم يتمكنوا من هز شباك البرتقالي على مدار شوطي اللقاء.

ويختتم دور الـ 16 اليوم بثلاث مباريات، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على الظفرة، والعربي ضيفاً على كلباء بينما يستقبل الشارقة منافسه حتا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز